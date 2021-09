Οικονομία

Μούσιος στον ΑΝΤ1: Σίγουρη η αύξηση στην τιμή του ψωμιού

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοποιών στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τις αυξήσεις που προκαλούν αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοποιών, για τις αναπόφευκτες, όπως τις περιέγραψε, αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.

Ο Μιχάλης Μούσιος αναφέρθηκε στις χρεώσεις της ΔΕΗ που όπως είπε, «μας έδιωξαν», περιγράφοντας όμως ότι, «η ρήτρα προσαρμογής μπορεί να φτάσει και τα 1200 ευρώ».

Και προσέθεσε ότι το προηγούμενο διάστημα ανέβηκαν όλα τα κόστη παραγωγής, μεταξύ των οποίων και η αύξηση στα άλευρα 32%.

Ερωτηθείς για το αν θα απορροφηθούν οι αυξήσεις ή αν θα «μεταφραστούν» σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού, απάντησε πως, «η τιμή του κάθε προϊόντος διαμορφώνεται ελεύθερα, δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης κανένας φορέας».

«Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη ή εκτίμηση. Σίγουρα θα αυξηθεί η τιμή του ψωμιού, ανάλογα με το κόστος παραγωγής», κατέληξε.

