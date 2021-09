Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτομηνιά και αρχή του φθινοπώρου και η Σελήνη στον Καρκίνο να μας προσφέρει νοσταλγία για τον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού…

Ευχάριστες σκέψεις εκτέλεσης δίνουν μία θέση που την αποτιμούμε σωστά βάζοντας πάνω όλα αυτά που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε για να τους δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία… Έτσι λοιπόν ο έρωτας μπαίνει σε πιο σοβαρές αναζητήσεις και χρησιμοποιεί το παρελθόν ξεκοκαλίζοντας όλα τα θετικά του ώστε να τα επαναφέρει και να δώσει στα τωρινά γεγονότα μία ορμή μεγαλύτερη… Για τα επαγγελματικά μας, οι αποδείξεις της καλής μας δουλειάς επιβραβεύεται, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε και παραπάνω χωρίς όμως να ξεχνάμε τον στόχο μας και από πού ξεκινάμε κάθε φορά…

Κριός: Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκαθαρίζει το τοπίο είστε και εσείς με τον πρώτο ρόλο έτοιμο να τον πάρετε στα χέρια σας και να τον εξελίξετε…Με έναν τρόπο είστε μέσα σε αυτά που μπορείτε να επηρεάσετε και να πρωταγωνιστήσετε κιόλας κυρίως στα επαγγελματικά σας… Έχετε την εύνοια των ανωτέρων σας… Ερωτικά, σας αρέσει όταν σας πιέζουν και το κάνουν απλώς για να σας υπενθυμίσουν ότι έχετε και ερωτικές υποχρεώσεις!

Ταύρος: Η αλήθεια είναι ότι είστε αρκετά ανυπόμονοι σήμερα και όχι μόνο αυτό δέχεστε και ερεθίσματα τα οποία είναι σημαντικά και προς άμεση αξιοποίηση… Μην ξεχνάτε να επαναφέρετε καταστάσεις οι οποίες σας συμφέρουν και μπορείτε να επωφεληθείτε από την αναφορά τους και μόνο… Ερωτικά, είστε σε φόρμα και μάλιστα είστε και αρκετά επικριτικοί… Όμως έχετε και δίκιο και ξέρετε πώς να τα εκφράσετε… Επαγγελματικά, πρέπει ακόμα να περιμένετε για να δείξετε την αξία σας!

Δίδυμοι: Θα έρθει η ώρα που θα νιώθετε ότι οι προσπάθειες σας αποδίδουν ταυτόχρονα με την ώρα που γίνονται… Προς το παρόν, έχετε μία νευρικότητα για το αποτέλεσμα και ανυπομονείτε για τα αποτελέσματα… Σίγουρα όμως, μπορείτε και καλύτερα κυρίως όταν κάνετε συντεταγμένες κινήσεις και όχι βιαστικές… Ερωτικά, σας αρέσει να ενθαρρύνετε τους άλλους, αλλά όχι στο βαθμό που να πάρουν προβάδισμα!

Καρκίνος: Μέρα που για εσάς έχει πάλι ο έρωτας με τις γλυκιές του νότες μία μελωδία για εσάς πολύ ερωτική αλλά ταυτόχρονα και αρκετά φευγάτη… Έτσι λοιπόν για τα ερωτικά σας δε γίνετε τη σιγουριά που θέλουν οι άλλοι από εσάς, αλλά απλά είστε άνετοι και ίσως και να φλερτάρετε σε σημείο που να μην μπορείτε και να το ελέγξετε… Επαγγελματικά, κάτι τρέχει και εσείς από πίσω του, γιατί σας κυνηγάει ο χρόνος!

Λέων: Γενικότερα, σας αρέσει να έχετε ανταπόκριση και ειδικότερα όταν είστε σε καλή διάθεση βρίσκεται και τον τρόπο να επικοινωνείτε και να παίρνετε αυτά που θέλετε… Ερωτικά, απομακρύνονται τα σύννεφα αλλά όχι και η πιθανότητα βροχής αλλά σε πιο ήπιους τόνους… Πάντως, μετά την μπόρα βγαίνει και το ουράνιο τόξο… Επαγγελματικά, στις οικονομικές δοσοληψίες έχετε χάσει το μέτρο και αυτό μπορεί να σας οδηγήσει να χάσετε και ευκαιρίες!

Παρθένος: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές παρασύρεστε από τα λεγόμενά σας και λέτε και πράγματα που δεν πρέπει, φυσικά όμως έχετε και τον τρόπο να το μαζεύετε, όταν χρειαστεί… Ερωτικά, σήμερα, η μέρα μπορεί να σας δώσει μία ικανοποίηση κατόπιν όμως μίας δικής σας πρωτοβουλίας… Επαγγελματικά, είστε πιο ικανοί για τις αρμοδιότητες που σας αναθέτουν!

Ζυγός: Είστε πολύ αργοί σήμερα αλλά ξέρετε ότι σας παίρνει να καθυστερείτε, οπότε τα κάνετε όλα με την άνεσή σας… Μία οικογενειακή σας υπόθεση παίρνει μία ευχάριστη τροπή, και σας βγάζει από το άγχος… Ερωτικά, καταφέρει να φέρνετε τα πράγματα στα μέτρα σας κυρίως όταν αποφασίζετε να επικοινωνείτε και να δίνετε το στίγμα σας… Επαγγελματικά, δεν είστε τόσο ξεκάθαροι, αλλά δεν είναι και οι άλλοι μαζί σας!

Σκορπιός: Μέρα με πολλές παραλλαγές και αρκετή ποικιλία η σημερινή… Η μέρα έχει πολλές προσκλήσεις τις οποίες αποφασίζετε εσείς να κάνετε στους άλλους και να περιμένετε ανταπόκριση… Φίλοι σήμερα είναι στο πλευρό σας και έχουν και κάτι ευχάριστο να σας ανακοινώσουν… Όλα μοιάζουν πιο εύκολα, σήμερα, για εσάς αρκεί να τα προσπαθήσετε… Ερωτικά, βάλτε έναν κοινό στόχο και αυτός θα σας ανταμείψει… Επαγγελματικά, μην αγχώνεστε για αυτά που ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα να μάθετε!

Τοξότης: Η μέρα έχει αρκετή εσωστρέφεια που σταδιακά θέλετε να την απομακρύνετε γιατί σας έχει κουράσει… Βασικά είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιείτε ως άμυνα για να ανασκευάσετε τις δικές σας δραστηριότητες… Τώρα, ορίζετε το πεδίο δράσης για να μπείτε και να διεκδικήσετε αυτά που σας ανήκουν και παραιτηθήκατε ή απομακρυνθήκατε… Ερωτικά, σας περιμένουν με ανυπομονησία, ακόμα και κάποιες ιστορίες που έχουν ένα φιλικό χαρακτήρα… Επαγγελματικά, σας χρυσώνουν το χάπι, απλώς για να κερδίσουν χρόνο!

Αιγόκερως: Βλέπετε ιδιαίτερη κινητικότητα σήμερα και αυτό είναι κάτι που αρχίζει και σας αρέσει… Ιδιαίτερα όταν βλέπετε ότι προωθούνται τα θέματά σας με τον καλύτερο τρόπο, αυτό σας γεμίζει με αισιοδοξία… Επαγγελματικά, λοιπόν, δε φοβάστε τις ευθύνες, ίσα-ίσα που σας αρέσουν… Ερωτικά, σας αρέσει η ασφάλεια αρκεί και εσείς να έχετε συναίσθηση ότι αυτά που λέτε θα μπορέσετε να τα κάνετε και πράξη, άμεσα και όχι αρκετά αργότερα!

Υδροχόος: Δε σας πειράζουν οι ευθύνες αλλά αντίθετα όταν σας επιβραβεύουν και σας ανοίγουν και καινούργιους οικονομικούς ορίζοντες σας κάνουν και πιο ανυπόμονους για το αποτέλεσμα… Ερωτικά, έχετε αμφιταλαντεύσεις οι οποίες όμως τείνουν να πάρουν ένα τέλος τουλάχιστον στο μυαλό σας, ακόμα και αν θέλετε να το ανακοινώσετε αργότερα… Επαγγελματικά, πρέπει να κινείστε μυστικά και ξέρετε ότι αυτό θα σας αποδώσει… Ανακοινώσεις σε αυτή τη φάση δε σας βοηθούν… Αντίθετα, θα σας καθυστερήσουν!

Ιχθύες: Μέρα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξετε τα φτερά σας… Αυτό σημαίνει ότι είστε και ομιλητικοί αν και δεν είστε σίγουροι ότι αυτά που λέτε θα βρουν και άμεση ανταπόκριση ή θα γίνουν πλήρως κατανοητά στις διαστάσεις τουλάχιστον που εσείς έχετε στο μυαλό σας… Ερωτικά, παίρνετε το πάνω χέρι αλλά θέλετε να δώσετε μεγαλύτερη διάρκεια σε αυτό… Επαγγελματικά, είστε πιο ήσυχοι αλλά ταυτόχρονα και υποψιασμένοι μήπως πάλι κάτι στραβώσει!

Πηγή: glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας: Πιθανή η αύξηση στο ρεύμα - Να κάνουν έρευνα αγοράς οι πολίτες (βίντεο)

Πάπας Φραγκίσκος: ταξίδι σε Ελλάδα και Κύπρο

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Πολυχρονίδης πήρε το ασημένιο μετάλλιο