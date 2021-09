Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Πολυχρονίδης πήρε το ασημένιο μετάλλιο

Μετά απο έναν συναρπαστικό αγώνα, ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε ακόμη ένα μετάλλιο για την χώρα μας.

Το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κατέκτησε ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης.

Ο Ελληνας πρωταθλητής στον τελικό του BC3 στο μπότσια ηττήθηκε στο τάι μπρέικ από τον Άνταμ Πέσκα.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός.

Ο Τσέχος προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο σετ.

Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Πέσκα πήρε τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο.

