Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: ταξίδι σε Ελλάδα και Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Βατικανού για την επίσκεψη του Ποντίφικα στην Ελλάδα.

Ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί προσεχώς την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα.

«Η επιλογή μου, έως τώρα, σε ό,τι αφορά τα ταξίδια στην Ευρώπη είναι οι μικρές χώρες. Η πρώτη που επισκέφθηκα ήταν η Αλβανία και ακολούθησαν πάντα μικρές χώρες. Τώρα έχω προγραμματίσει επίσκεψη στη Σλοβακία και στη συνέχεια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Μάλτα», δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο ισπανικό ραδιόφωνο Radio Cope.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και το 2016. Τότε, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών είχαν κάνει συμβολική επίσκεψη στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας: Πιθανή η αύξηση στο ρεύμα - Να κάνουν έρευνα αγοράς οι πολίτες (βίντεο)

Κορονοϊός: Σε αναστολή οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Πολυχρονίδης πήρε το ασημένιο μετάλλιο