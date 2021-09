Αθλητικά

Σεμέδο - Κούγιας: καμία όχληση από τον Μαρινάκη για την υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο συνήγορος της 17χρονης που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό, για τις προσωπικές σχέσεις του με τον "ισχυρό άνδρα" του Ολυμπιακού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος ανέλαβε συνήγορος της 17χρονης που κατήγγειλε για ομαδικό βιασμό τον Ρούμπεν Σεμέδο και έναν αλλοδαπό καλλιτεχνικό μάνατζερ, αναφέρεται σε δημοσιεύματα για τις προσωπικές σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σε συνδυασμό με την διαχείριση της υπόθεσης, για την οποία ο παίκτης του Ολυμπιακού δηλώνει αθώος και θύμα απόπειρας εκβιασμού.

Στην δήλωση του Αλέξη Κούγια αναφέρονται τα εξής:

«Ορισμένοι άνθρωποι που έχουν μάθει να σκέφτονται και να ενεργούν ταπεινά στη ζωή τους δημοσιοποίησαν πονηρές σκέψεις αφήνοντας υπονοούμενα όσον αφορά την αποδοχή από εμένα να αναλάβω την υπεράσπιση των νομικών συμφερόντων της 17χρονης που έπεσε θύμα βιασμού από γνωστό ποδοσφαιριστή και γνωστό επιχειρηματία συγχέοντας με ταπεινό τρόπο αυτή μου την επιλογή με την επαγγελματική και φιλική μου σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αλίμονο, αν οικοδομούσα την σε λίγα χρόνια πεντηκονταετή καριέρα μου με τις προσωπικές μου σχέσεις.

Ποτέ δεν έκανα δημόσιες σχέσεις και εκπτώσεις στην άσκηση του λειτουργήματός μου και πάντοτε ενεργούσα και ενεργώ υπέρ του συμφέροντος αυτών που με εμπιστεύονται ακόμη και με ακραίο, αλλά πάντα νόμιμο τρόπο.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδεμία ενόχληση είχα ούτε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη ούτε από το περιβάλλον του και αυτό τιμά και τον ίδιο.

Όσον αφορά την υπόθεση, θα κάνω, όπως πάντα, το καθήκον μου σαν Δικηγόρος Αθηνών Αλέξης Κούγιας, με ό, τι σημαίνει αυτό διαχρονικά».

Ειδήσεις σήμερα:

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Πολυχρονίδης πήρε το ασημένιο μετάλλιο

Σκρέκας: Πιθανή η αύξηση στο ρεύμα - Να κάνουν έρευνα αγοράς οι πολίτες (βίντεο)

Κορονοϊός: Σε αναστολή οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί