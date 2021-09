Κοινωνία

Σύλληψη διαρρήκτη μετά από τροχαίο

Ο… “άτυχος” κακοποιός είχε ατύχημα με το κλεμμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε και λίγο αργότερα έπεσε στα χέρια των αστυνομικών.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου ένας 46χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπής.

Όπως αναφέρεται απο αστυνομικές πηγές, "την 30ή Αυγούστου 2021 και περί ώρα 22:00, ο κατηγορούμενος εισήλθε από την είσοδο της περίφραξής εντός αύλειου χώρου μονοκατοικίας και εν συνεχεία κατευθυνόμενος στην κύρια είσοδο αποπειράθηκε να την παραβιάσει πλην όμως έγινε αντιληπτός από τους ενοίκους και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, επιβαίνοντας στα πίσω καθίσματα αυτοκινήτου, για το οποίο έχει δηλωθεί κλοπή την 28η Αυγούστου 2021.

Εν συνεχεία και περί ώρα 23:20 στην περιοχή Κοσκινού, κοντά στα κοιμητήρια, το όχημα εξετράπη της πορείας του και διερχόμενοι πολίτες ενημέρωσαν το κέντρο 100 R/T ότι το άτομο που το οδηγούσε το εγκατέλειψε δίνοντας ταυτόχρονα και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν πλησίον των φωτεινών σηματοδοτών της οδού Ρόδου – Καλλιθέας, περιοχής Κοσκινού, τον ανωτέρω κατηγορούμενο ο οποίος προσομοίαζε στα χαρακτηριστικά, όπου και κατά την προσαγωγή του αποδέχθηκε ότι ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου".

