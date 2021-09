Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Mετάλλαξη “Mu”: η νέα παραλλαγή του ιού

Όσα είναι, μέχρι τώρα, γνωστά για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που ταυτοποιήθηκε από τον ΠΟΥ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρακολουθεί μια νέα παραλλαγή του SARS-CoV-2, που έχει βαπτιστεί «Mu» και ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κολομβία τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε ο ίδιος νωρίς σήμερα.

Η παραλλαγή αυτή –η B.1.621 κατά την επιστημονική ονοματολογία– προς το παρόν χαρακτηρίζεται «παραλλαγή ενδιαφέροντος», διευκρίνισε ο ΠΟΥ στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την εξέλιξη της πανδημίας.

Ο Οργανισμός υπογράμμισε πως το παραλλαγμένο στέλεχος αυτό παρουσιάζει μεταλλάξεις που μπορεί να σημαίνουν ότι είναι ανθεκτικό στα εμβόλια και τονίζει πως απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να κατανοηθούν τα χαρακτηριστικά του.

Όλοι οι ιοί, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί την COVID-19, μεταλλάσσονται συν τω χρόνω. Οι περισσότερες μεταλλάξεις πάντως δεν έχουν –ή έχουν ελάχιστη– επίπτωση στις ιδιότητες κάθε ιού.

Ωστόσο ορισμένες μεταλλάξεις μπορεί αντιθέτως να αλλάζουν δραστικά τις ιδιότητες του ιού και να επηρεάζουν, για παράδειγμα, την ευκολία με την οποία μεταδίδεται, τη σοβαρότητα της ασθένειας που προκαλεί ή την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, των φαρμάκων, των διαγνωστικών μέσων ή των μέτρων δημόσιας υγείας.

Η εμφάνιση στα τέλη του 2020 νέων στελεχών που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για την παγκόσμια δημόσια υγεία οδήγησε τον ΠΟΥ να τα χαρακτηρίσει παραλλαγές ενδιαφέροντος και παραλλαγές ανησυχίας, για να ιεραρχήσει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και έρευνας σε παγκόσμια κλίμακα.

Αποφάσισε να ονομάζει τις ανησυχητικές παραλλαγές του ιού με βάση τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, ώστε να αποφεύγεται ο στιγματισμός χωρών και να μπορεί το ευρύ κοινό να προφέρει πιο εύκολα τα ονόματα.

Το τρέχον διάστημα, ο ΠΟΥ χαρακτηρίζει τέσσερα παραλλαγμένα στελέχη «ανησυχητικές παραλλαγές», ανάμεσά τους τη Δέλτα, που έχει εντοπιστεί σε 170 χώρες ως αυτό το στάδιο, και άλλα πέντε «παραλλαγές ενδιαφέροντος», συμπεριλαμβανομένης της Mu.

Αφότου ταυτοποιήθηκε στην κολομβιανή επικράτεια τον Ιανουάριο, η Mu εξαπλώθηκε σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης.

«Αν και ο παγκόσμιος επιπολασμός της παραλλαγής Mu μεταξύ των κρουσμάτων που έχουν αλληλουχηθεί γενετικά είναι μικρός, το τρέχον διάστημα είναι κατώτερος του 0,1%, ο επιπολασμός της στην Κολομβία (39%) και στον Ισημερινό (13%) αυξάνεται συνεχώς», εξήγησε ο ΠΟΥ.

