Έξοδος στις αγορές: γιατί τώρα και γιατί διπλή;

Τα ταμειακά διαθέσιμα, η επίπτωση του πληθωρισμού στο χρέος, η ρευστότητα, η ΕΚΤ και οι σχεδιασμοί του ΟΔΔΗΧ.

Με τα ταμειακά διαθέσιμα στα ύψη και την οικονομία σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης όπως εκτιμούν οι αναλυτές, η διπλή επανέκδοση ομολόγων στην οποία προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναγιγνώσκεται από την αγορά ως κίνηση τακτικής. Μια κίνηση η οποία, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, στόχο έχει να τονώσει τη ρευστότητα στα δύο σημεία της καμπύλης, στην πενταετία και την τριακονταετία, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, με την καταλυτική συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα κινούνται τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ 35 και 37 δισ. ευρώ, την ώρα που η ρευστότητα στην 30ετία είναι σήμερα 2,5 δισ. ευρώ και 3 δισ. ευρώ στην πενταετία, με αποτέλεσμα «το χαρτί να είναι περιορισμένο». Στόχος της διπλής επανέκδοσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι απλώς η αύξηση της ρευστότητας στα συγκεκριμένα σημεία.

Την ίδια ώρα, βέβαια, η άντληση έξτρα δανεικών με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος κάθε άλλο παρά περίσσια φαντάζει, τη στιγμή που ο πληθωρισμός καλπάζει στην ευρωζώνη (3% τον Αύγουστο, υψηλό δεκαετίας), αυξάνοντας τον πονοκέφαλο της ΕΚΤ αλλά και τις αποδόσεις των ομολόγων. Το κουπόνι στο υπό επανέκδοση ομόλογο λήξης 2026 είναι 0% και στον τίτλο λήξης τον Ιανουάριο του 2052 στο 1,875%, ενώ και οι δύο τίτλοι «τσίμπησαν» χθες μία μονάδα βάσης στις αποδόσεις τους (στο -0,10% και το 1,42% αντίστοιχα).

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν πως στην παρούσα φάση, με τις ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες «ρυθμισμένες», ο πληθωρισμός είναι «πολύ καλύτερος... πονοκέφαλος» για το δημόσιο χρέος από την αύξηση του κόστους δανεισμού. Κι αυτό γιατί το δημόσιο χρέος αποτυπώνεται ως ποσοστό επί του ονομαστικού ΑΕΠ, το οποίο με τη σειρά του, όσο αυξάνεται λόγω πληθωρισμού (στον παρονομαστή) τόσο μειώνεται το κρίσιμο μέγεθος.

Οι επανεκδόσεις των ομολόγων αναμένεται να τρέξουν σήμερα, εκτός απροόπτου (ανάλογα με τις συνθήκες τις αγοράς σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, όπως κάθε φορά που δίνεται η σχετική εντολή στους αναδόχους), κλείνοντας ενδεχομένως το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού. Ο ΟΔΔΗΧ πρακτικά έχει καλύψει τον ετήσιο στόχο άντλησης 8-12 δισ. ευρώ από τις αγορές από τον περασμένο Ιούνιο (11,5 δισ. ευρώ) αλλά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, «τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί έως το τέλος του έτους».

