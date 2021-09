Κοινωνία

Πάτρα: έκρηξη σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ολοσχερής η καταστροφή του οχήματος. Ζημιές και σε άλλο όχημα και σε ένα νεοκλασικό κτήριο.

Αναστάτωση στην οδό Γερμανού στο ύψος του Αρχαίου Ωδείου από έκρηξη τα ξημερώματα. Ενα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, “γκαζάκια” μάλλον προκάλεσαν την έκρηξη.

Στον “αέρα” πετάχτηκαν οι περίοικοι της οδού Γερμανού, κοντά στο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας από μια εκκωφαντική έκρηξη περίπου στις 5 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, από την έκρηξη τυλίχθηκε στις φλόγες ένα όχημα ιδιοκτησίας νεαρού Πατρινού, που ασχολείται με το χώρο της νύχτας.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν η καταστροφή του οχήματος, αλλά και η πρόκληση υλικών ζημιών σε νεοκλασικό κτήριο, κάτω από το οποίο ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε ακόμη ένα σταθμευμένο όχημα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί προανάκριση για τον εμπρησμό.

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, στο σημείο έσπευσε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος που προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για τοποθέτηση μηχανισμού με γκαζάκια στο όχημα.

