Κορονοϊός: η δικαιολογία του ασθενή που το “έσκασε” από το νοσοκομείο

Τι υποστηρίζει ο άνδρας που εντοπίστηκε από αστυνομικούς και πείστηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να γυρίσει στην κλινική Covid.

Τσουχτερό πρόστιμο 5.000 ευρώ και δικογραφία για μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων επέφερε η απόφαση ενός ασθενούς με κορονοϊό να το… σκάσει από την κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, όπου νοσηλευόταν.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην κλινική του νοσοκομείου.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία, η οποία προέβη σε αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισε τον ασθενή κοντά στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Εκλήθη το ΕΚΑΒ με ειδικές στολές για να μεταφερθεί στον θάλαμο νοσηλείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε πως πήγε να πάρει έναν καφέ και πως θα επέστρεφε, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.

