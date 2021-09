Life

Rihanna: “φωτιά” στο instagram από τις σέξι πόζες της

H πανέμορφη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας βάζει "φωτιά" στο instagram.

Η Rihanna γνωρίζει καλά πως να κεντρίζει το ενδιαφέρον μας, όχι μόνο με τη μουσική της, αλλά και με όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια.

Η 33χρονη τραγουδίστρια από τα Barbados είναι μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες στο χώρο των επιχειρήσεων, με συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ίδια δε διστάζει, μάλιστα, να διαφημίζει συχνά τη γνωστή σειρά εσωρούχων της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Ιnstagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες που… κόβουν την ανάσα και συγκεντρώνουν εκατομμύρια likes!

