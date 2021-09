Πολιτική

Κατρούγκαλος για Συμφωνία των Πρεσπών: “όχι” άλλα παιχνίδια

Τι αναφέρει ο πρώην Υπ. Εξωτερικών και σε ποιους καταλογίζει επικοινωνιακές και μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στη Βόρεια Μακεδονία ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Κατρούγκαλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Εδώ και δύο χρόνια η Κυβέρνηση -εγκλωβισμένη στα εσωκομματικά της αδιέξοδα- αρνείται να αξιοποιήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και να προωθήσει την στρατηγική σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία, αφήνοντας χώρο στις εθνικιστικές δυνάμεις των δύο χωρών αλλά και το πεδίο ελεύθερο για την Τουρκία. Αποτελεί θλιβερή και αντιφατική εικόνα ο ΥΠΕΞ να εκφράζει προβληματισμό για την πολυεπίπεδη αμυντική συμφωνία Τουρκίας-Βόρειας Μακεδονίας όταν η Κυβέρνηση δεν μπορεί εδώ και δύο χρόνια να κυρώσει ούτε μια τεχνική στρατιωτική συμφωνία.

Για να έχει λοιπόν πραγματική αξία οποιαδήποτε επίσκεψη στη Βόρεια Μακεδονία ή συνάντηση με αξιωματούχους της, πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τις οποίες περιμένουμε από τον Υπουργό Εξωτερικών:

Πότε θα εφαρμοστεί η Συμφωνία του Ιουνίου 2019 για αλλαγή των σχολικών βιβλίων της Βόρειας Μακεδονίας, ως προς τις αναφορές στον Μέγα Αλέξανδρο; Ποιος είναι ο οδικός χάρτης για αλλαγή ονομάτων και ειδικά των αθλητικών ομοσπονδιών στη γείτονα; Πότε θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες συναντήσεις για τα εμπορικά σήματα; Πότε η Ελλάδα θα αλλάξει τις οδικές πινακίδες ώστε να αναφέρονται στη Βόρεια Μακεδονία; Πότε θα κυρωθούν τα τρία μνημόνια; Πότε θα πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας για να υπάρξουν νέα μνημόνια και συμφωνίες;

Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι νέα επικοινωνιακά παιχνίδια. Η εξωτερική πολιτική δεν προσφέρεται για ασκήσεις δημιουργίας εντυπώσεων».

