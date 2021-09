Κοινωνία

Κρήτη: απόπειρα βιασμού μητέρας από συγγενή της!

Εφιαλτικές στιγμές έζησε η γυναίκα, καθώς ο άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο σπίτι, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Εφιαλτικό ήταν το ξύπνημα για μια 55χρονη τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν ένας μεθυσμένος άνδρας τρύπωσε από το παράθυρο στο σπίτι της στην Χερσόνησο, την ώρα που αυτή κοιμόταν και προσπάθησε να την βιάσει!

Ο δράστης, που μάλιστα είναι... συγγενής της, δεν τα κατάφερε και λίγο αργότερα συνελήφθη!

Η άτυχη γυναίκα, που είναι μητέρα δύο παιδιών, τρομοκρατήθηκε όταν μέσα στον ύπνο της είδε έναν 30χρονο συγγενή της που ήταν τύφλα στο μεθύσι, να πέφτει πάνω της και να προσπαθεί να της βγάλει τα ρούχα!

Αμέσως έβαλε τις φωνές, ωστόσο ο εισβολέας δεν πτοήθηκε και άρχισε να τη θωπεύει και να προσπαθεί να την γδύσει, με σκοπό να την βιάσει.



Παρά το σοκ, όπως αναφέρει το protothema.gr, η 55χρονη βρήκε το κουράγιο να αντισταθεί σθεναρά στον 30χρονο και να του ξεφύγει. Αμέσως πήγε στην Αστυνομία όπου κατήγγειλε την επίθεση που δέχθηκε και κατονόμασε τον δράστη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε λίγη ώρα τον μεθυσμένο άνδρα, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού.

