Πολιτική

ΥΕΘΑ: Ο Χαρδαλιάς, ο Στεφανής και το εγγόνι του υφυπουργού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κλίμα συγκίνησης έγινε η τελετή παράδοσης του χαρτοφυλακίου του Υφυπουθργού απο τον Αλκιβιάδη Στεφανή, που είχε κοντά του και την μεγάλη... αδυναμία του!

Σε κλίμα συγκίνησης και ενότητας, πραγματοποιήθηκε, σήμερα το πρωί, στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας η τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων του υφυπουργού Εθνικής 'Αμυνας από τον Αλκιβιάδη Στεφανή στον Νίκο Χαρδαλιά.

Απευθυνόμενος στον Αλκ. Στεφανή, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι «δεν συμφωνούσαμε σε όλα, αλλά συμφωνούσαμε πάντα σε αυτό που έπρεπε να γίνει». Χαρακτήρισε, δε, το έργο που έχει γίνει στο υπουργείο τα τελευταία δύο χρόνια αποτέλεσμα «ομαδικής δουλειάς».

«Ακούσαμε, συνθέσαμε απόψεις και προχωρήσαμε στην προσπάθεια για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο κ. Παναγιωτόπουλος και υπογράμμισε: «Από την εμπειρία μου δίπλα στον Αλκιβιάδη Στεφανή διδάχθηκα από το πάθος για τη δουλειά και την αγάπη για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την πατρίδα που δεν κρύβεται».

«Είναι», είπε, «γεγονός ότι με τον Αλκιβιάδη Στεφανή αναπτύξαμε μια εξαιρετικά στενή συνεργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, για να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις που βρέθηκαν μπροστά μας. Πιστεύω ανταποκριθήκαμε σε ικανοποιητικό βαθμό».

Όσο αφορά τον Νίκο Χαρδαλιά, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισήμανε: «Θεωρώ ότι είναι σκληρός, είναι μαχητής. Αυτό το απέδειξε, υπό συνθήκες πρωτόγνωρες, καθώς διαχειρίστηκε δύσκολες και εντατικές κρίσεις, άνευ προηγούμενου».

«Είμαι βέβαιος ότι έρχεται σε έναν χώρο που μπορεί να προσφέρει και να ενωθεί με την ομάδα για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα» ανέφερε ο κ.Παναγιωτόπουλος και συμπλήρωσε: «Η ικανότητα του μαχητή δεν είναι μόνο για τη στιγμή της μάχης. Είναι για όλη τη ζωή. Στον δρόμο του πολεμιστή. Θεωρώ ότι στο υπουργείο είμαστε μια ομάδα μαχητών και ο Νίκος Χαρδαλιάς θα αποτελέσει μια χρήσιμη προσθήκη».

«Αποστολή εξετελέσθη», τόνισε ο Αλκιβιάδης Στεφανής, «με πάθος, σκληρή δουλειά και όραμα για την πατρίδα. Αποστολή εξετελέσθη με σεβασμό στις Ένοπλες Δυνάμεις». Χαρακτήρισε τη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο «τη μεγαλύτερη νίκη τα τελευταία δυο χρόνια» καθώς «έγινε κατανοητό σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι το πρόβλημα δεν ήταν ελληνοτουρκικό, αλλά πρόβλημα παραβατικότητας της Τουρκίας».

«Κλείνει», συμπλήρωσε ο κ. Στεφανής, «ένας επιτυχημένος κύκλος, γιατί τα δυο χρόνια αυτά παρουσιάσαμε μια βαθιά εξωστρέφεια και συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην ελληνική κοινωνία. Από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη οι πολίτες νιώσαν την παρουσία μας. Από τις Διαπόντιους Νήσους έως τη Σύμη, την Κάσο και το Καστελόριζο».

Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την εξαιρετική συνεργασία και ειδικότερα τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας και τη στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Στον νέο υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας, ευχήθηκε δύναμη και υγεία, ενώ τόνισε ότι «έχει τις δυνατότητες και σύντομα θα γίνει μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Στη ζωή μου έχω επιλέξει να είμαι πάντα πολύ ειλικρινής» ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς. «Θέλω να ομολογήσω ότι στέκομαι σήμερα εδώ με περισσή αμηχανία» και «ξεχωριστό συναίσθημα ευθύνης και καθήκοντος». Υπογράμμισε ότι διαδέχεται «έναν άνθρωπο με ξεχωριστή παρακαταθήκη» και πρόσθεσε: «Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον υφυπουργό Αλκιβιάδη Στεφανή και προσβλέπω στην εμπειρία, την καθοδήγηση και τη συμβουλή του».

«Θα εργαστώ σκληρά. Θα δώσω το καλύτερό μου εαυτό» κατέληξε ο Ν. Χαρδαλιάς.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ευχαρίστησε τον Αλκ. Στεφανή «εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας και του συνόλου του στρατεύματος, για όλα όσα κάναμε μαζί» και του ευχήθηκε «καλή συνέχεια στην πορεία του». Στον Ν. Χαρδαλιά, ευχήθηκε «σιδεροκέφαλος και καλή δύναμη».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου ευχαρίστησε τον «φίλο», όπως είπε χαρακτηριστικά, Αλκιβιάδη Στεφανή για την αγαστή συνεργασία τους που ξεκίνησε από το 2013.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» παρουσία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, του αρχηγού ΓΕΑ αντιπτέραρχου Γεώργιου Μπλιούμη, του αρχηγού ΓΕΝ αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη, του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Αντώνιου Οικονόμου.

Το «παρών» έδωσε η οικογένεια του Αλκ. Στεφανή, ενώ ιδιαίτερα αισθητή ήταν η παρουσία του ολίγων μηνών εγγονού του, 'Αλκη.

Μετά την τελετή, ο Αλκιβιάδης Στεφανής δέχθηκε δώρα από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας: Πιθανή η αύξηση στο ρεύμα - Να κάνουν έρευνα αγοράς οι πολίτες (βίντεο)

Κορονοϊός - Κεραμέως: νέα πρωτόκολλα στα σχολεία

Χαλκίδα: νεκρός ανήλικος από ηλεκτροπληξία