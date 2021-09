Κοινωνία

Κορονοϊός - Κεραμέως: νέα πρωτόκολλα στα σχολεία

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας για τις αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα εργαστηριακά τεστ ανίχνευσης κορονοϊού και την χρήση μάσκας.

Την διαβεβαίωση πως τα πρωτόκολλα στα σχολεία θα αλλάξουν καθώς, όπως είπε, δεν νοείται να διακόπτεται η δια ζώσης εκπαίδευση, έδωσε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως ανέφερε πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις με την επιτροπή των ειδικών.

«Φεύγουμε από την λογική του κλεισίματος τμήματος και πάμε σε αυξημένο testing και περισσότερα εργαστηριακά τεστ και μάσκα παντού πλην της γυμναστικής» σημείωσε η κ. Κεραμέως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημείωσε ακόμη ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί να λειτουργήσουν δια ζώσης όλες οι εκπαιδευτικές δομές.

Ανέφερε, τέλος ό,τι περίπου το 80% των εκπαιδευτικών έχει εμβολιαστεί και αν προστεθεί ένα ποσοστό 10% που έχει νοσήσει, απομένει ένα 10% που δεν έχει εμβολιαστεί, για το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί δέσμη μέτρων.

Σε ανακοίνωση του, το ΜέΡΑ25 αναφέρει, μεταξύ άλλων, «απαιτούμε από την Κυβέρνηση τουλάχιστον για το 1 εκατομμύριο περίπου των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς) να υπάρξει μέριμνα ώστε να μην βρεθούν κι αυτοί στο έλεος της μετάλλαξης Δέλτα. Και επειδή μετά την περυσινή πικρή πείρα ξέρουμε ότι η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να μειώσει τους μαθητές ανά τάξη και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, απαιτούμε να υπάρξει κατ' ελάχιστον η μαζική διεξαγωγή δημόσιων, δωρεάν rapid tests σε μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε να μην μιλάει ο κ. Μητσοτάκης μόνο για «ασφάλεια», αλλά να δώσει και την αίσθηση της υγειονομικής ασφάλειας έστω στους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση».





