Καταγγελία για ασέλγεια σε 6χρονη από ηλικιωμένο

Οικογενειακός φίλος είναι ο φερόμενος ως δράστης, που συνελήφθη. Φρίκη προκαλούν οι περιγραφές του κοριτσιού και της μητέρας του.

Μία ακόμα περίπτωση ασέλγειας σε ανήλικο κορίτσι εξετάζει τις τελευταίες ώρες η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ένα 6χρονο κορίτσι φαίνεται να έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν 72χρονο σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του κοριτσιού, ο 72χρονος ήταν φίλος της οικογένειας και προχώρησε σε ασελγείς πράξεις εναντίον του μικρού κοριτσιού. Η μητέρα το αντιλήφθηκε όταν είδε μία περίεργη συμπεριφορά της κόρης της με το μικρό κορίτσι να αναφέρει παράλληλα ότι πονούσε σε κάποια σημεία.

Τότε το κορίτσι περιέγραψε στη μητέρα της κάποιες άσεμνες κινήσεις που προχώρησε ο 72χρονος σε βάρος της.

Η μητέρα χωρίς καθυστέρηση πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το κορίτσι φαίνεται να έπεσε θύμα ασέλγεια κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.

Οι αστυνομικές αρχές μέσα σε ελάχιστο χρόνο εντόπισαν και συνέλαβαν τον 72χρονο καθώς προχώρησαν σε έλεγχο στο σπίτι του όπου βρήκαν ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ αναμένεται η εξέταση του κοριτσιού από ιατροδικαστή καθώς και από παιδοψυχίατρο.

