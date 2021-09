Οικονομία

Ομόλογα: “Γεμάτο” το βιβλίο προσφορών για 5ετές και 30ετές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένο ειναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για την νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές.

Υψηλή προσφορά που ανέρχεται στα 14 δισ. ευρώ εκδηλώνεται για την επανέκδοση των 5ετών και 30ετών ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου.

Η προσφορά για τα 5ετή ομόλογα ξεπερνά τα 6,6 δισ. ευρώ και για τα 30ετή κυμαίνεται άνω των 7,3 δισ. ευρώ. Είναι η πέμπτη κατά σειρά «έξοδο» του δημοσίου στις αγορές από τις αρχές του 2021. Ήδη από τις προηγούμενες εκδόσεις το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές περίπου 11,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι το στόχο τού δανειακού προγράμματος που είχε τεθεί για φέτος. Βέβαια ο συγκεκριμένος στόχος που είχε τεθεί με την κατάθεση του Προϋπολογισμού στηριζόταν σε διαφορετικά δεδομένα από αυτά που δημιούργησε η πανδημία.

Για παράδειγμα όταν συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός του 2021, πέρυσι το φθινόπωρο, το πακέτο για την ανακούφιση των συνεπειών από την κρίση του κορονοϊού υπολογίζονταν στα 7,5 δισ. ευρώ, ενώ πλέον αισίως έχει ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει προχωρήσει στις εξής εκδόσεις ομόλογων:

10ετές ύψους 3.5 δισ. ευρώ Ιανουάριος 2021,

Μάρτιος 2021, 30ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ

Μάιος 2021, 5ετές ύψους 3 δισ. ευρώ

Ιούνιος 2021, 10ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Η ευχέρεια του Δημοσίου να δανείζεται από τις αγορές - παρόλο που τα ελληνικά ομόλογα δεν διαθέτουν από τους οίκους αξιολόγησης την αναγκαία προς επένδυση βαθμολογία - στηρίζεται τόσο στη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους, την οποία αναγνώρισε στην τελευταία του έκθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά κυρίως στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της πανδημίας PEPP - και τις επεκτάσεις του - που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Τετάρτη

Κρήτη: απόπειρα βιασμού μητέρας από συγγενή της!

Αμφιλοχία: νεκρός ο αγνοούμενος ψαράς