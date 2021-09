Πολιτική

Βουλή Εφήβων - Τσίπρας: να μην αποκλείουμε τους νέους από τη γνώση

Συνάντηση με Επιτροπή της Βουλής των Εφήβων είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ανάγκη «να επενδύσουμε ως κοινωνία στην παιδεία και όχι να αποκλείουμε νέους από την γνώση» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε στο γραφείο του στη Βουλή, με έφηβους, μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Εφήβων, με αφορμή τις προτάσεις που κατέθεσαν.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι «η Παιδεία είναι ένας κρίσιμος και ευαίσθητος χώρος που αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε ως κοινωνία. Νομίζω ότι είναι το μέλλον μας», για να τονίσει ότι «είναι πολύ στενάχωρο να υπάρχουν δυνατότητες, νέα παιδιά να επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και να μην τους δίνεται αυτή η δυνατότητα». Ανέφερε ότι φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο γιατί οι μαθητές έκαναν μαθήματα με τηλεκπαίδευση, αλλά και γιατί, όπως σημείωσε, είχαμε την πολύ αρνητική εξέλιξη με χιλιάδες μαθητές να μην περνούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τόνισε πως πολλοί από τους μαθητές αυτούς «υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να είναι επιτυχόντες, πολλοί από αυτούς μάλιστα και με πολύ καλούς βαθμούς, αλλά με την μεγάλη αστοχία με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής έχουν μείνει ολόκληρες σχολές χωρίς φοιτητές».

Από την πλευρά τους, οι έφηβοι βουλευτές τον ευχαρίστησαν για τη συνάντηση και συμφώνησαν ότι η Παιδεία είναι ένας πολύ κρίσιμος και σημαντικός τομέας, «πόσο μάλλον με όλα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα». «Θέλουμε να δούμε πραγματικές και ουσιαστικές αλλαγές στην Παιδεία, που δεν θα αδικούν αλλά θα αναβαθμίζουν τους νέους», τόνισαν.

