Eurostat: ανεργία 14, 6% στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Τον Ιούλιο του 2021 το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 14,6%, έναντι 14,8% τον προηγούμενο μήνα και 16,8% τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Τον Ιούλιο του 2021, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 7,6%, από 7,8% τον Ιούνιο του 2021 και από 8,4% τον Ιούλιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,9% τον Ιούλιο του 2021, από 7,1% τον Ιούνιο του 2021 και από 7,6% τον Ιούλιο του 2020. ?

Η Eurostat εκτιμά ότι 14,613 εκατ. άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 12,334 εκατ. στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιούλιο του 2021. ?

Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών)?, τον Ιούλιο του 2021, το ποσοστό ανεργίας ήταν 16,2% στην ΕΕ και 16,5% στη ζώνη του ευρώ, από 16,9% και 17,2% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα.

Στην Ελλάδα η ανεργία των νέων αυξήθηκε στο 37,6% τον Ιούλιο του 2021, έναντι 29,7% τον προηγούμενο μήνα? και 36,1% τον Ιούλιο του 2020. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους στην ΕΕ, ενώ ακολουθούν η Ισπανία (35,1%) και η Ιταλία (27,7%).

