Οικονομία

Σταϊκούρας για ομόλογα: άντληση 2,5 δις με ευνοϊκούς όρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορικό χαμηλό για το επιτόκιο της μίας έκδοσης. Για πολλαπλά οφέλη και προσέλκυση πολλών επενδυτών έκανε λόγο ο Υπ. Οικονομικών.

Νέα "ψήφο" εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία έδωσαν σήμερα οι αγορές, καθώς εκδηλώθηκε υψηλή προσφορά για την επανέκδοση 5ετών και 30ετών ομολόγων. Οι προσφορές για τα 5ετή και για τα 30ετή ανήλθαν στα 15,5 δισ. ευρώ, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. από το 30ετές ομόλογο με επιτόκιο 1,67% και το 1,5 δισ. ευρώ από το 5ετές ομόλογο με επιτόκιο σχεδόν στο μηδέν.

Ήταν η πέμπτη κατά σειρά έξοδος του Δημοσίου στις αγορές από τις αρχές του 2021. Ήδη από τις προηγούμενες εκδόσεις το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές περίπου 11,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι τον στόχο τού δανειακού προγράμματος που είχε τεθεί για φέτος. Βέβαια ο συγκεκριμένος στόχος που είχε τεθεί με την κατάθεση του Προϋπολογισμού στηριζόταν σε διαφορετικά δεδομένα από αυτά που δημιούργησε η πανδημία. Για παράδειγμα όταν συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός του 2021, πέρυσι το φθινόπωρο, το πακέτο για την ανακούφιση των συνεπειών από την κρίση του κορονοϊού υπολογίζονταν στα 7,5 δισ. ευρώ, ενώ πλέον αισίως έχει ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει προχωρήσει στις εξής εκδόσεις ομόλογων:

Ιανουάριος 2021, 10ετές ύψους 3.5 δισ. ευρώ

Μάρτιος 2021, 30ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ

Μάιος 2021, 5ετές ύψους 3 δισ. ευρώ

Ιούνιος 2021, 10ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Η ευχέρεια του Δημοσίου να δανείζεται από τις αγορές -παρόλο που τα ελληνικά ομόλογα δεν διαθέτουν από τους οίκους αξιολόγησης την αναγκαία προς επένδυση βαθμολογία- στηρίζεται τόσο στη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους, την οποία αναγνώρισε στην τελευταία του έκθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά κυρίως στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της πανδημίας PEPP -και τις επεκτάσεις του- που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό, η ΕΚΤ μέχρι το τέλος Ιουλίου είχε αγοράσει ομόλογα του Ελληνικού Δημόσιου ονομαστικής αξίας 29,4 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2022, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η ΕΚΤ θα διατηρήσει την αξία του χαρτοφυλακίου αυτού τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΚΤ για κάθε ομόλογο που λήγει και αποπληρώνεται, θα αγοράζει ένα ισόποσο από την ελληνική αγορά.

Η συγκυρία στην οποία επιχειρήθηκε η έξοδος του Δημοσίου στις αγορές δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς η άνοδος του πληθωρισμού στην ευρωζώνη έχει προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στις τιμές των ομολόγων με ταυτόχρονη άνοδο των αποδόσεων τους. Παράλληλα η αυξημένη προσφορά νέων ομόλογων επηρεάζει αρνητικά την αγορά. Σημειώνεται ότι αυτή την εβδομάδα εκτός από την Ελλάδα, έχουν προγραμματίσει ν΄ αντλήσουν από την αγορά περισσότερα από 30 δισ. ευρώ οι Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία.

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο Χρήστος Σταϊκούρας, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών για τα ελληνικά ομόλογα, «η Ελλάδα, σήμερα, προχώρησε, για πρώτη φορά, σε ταυτόχρονη έκδοση δύο ομολογιακών τίτλων. Στην έκδοση 5ετούς και 30ετούς ομολόγου. Και το έκανε με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού και οι δύο αυτές εκδόσεις προσέλκυσαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, είχαν εξαιρετική ποιότητα και κατέγραψαν ιστορικά χαμηλές αποδόσεις.

Συγκεκριμένα, η έκδοση του 5ετούς ομολόγου έγινε με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό – ανεξαρτήτως διάρκειας –, ενώ αυτή του 30ετούς ομολόγου έγινε με επιτόκιο χαμηλότερο από την προηγούμενη έκδοση, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021.

Η διπλή αυτή έξοδος, από την οποία το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε συνολικά 2,5 δισ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε παρότι έχει καλυφθεί ο εφετινός στόχος του δανειακού προγράμματος. Όμως, η αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους, και μάλιστα από μεγάλη μερίδα θεσμικών επενδυτών, έδωσε την ευκαιρία στη χώρα να βελτιώσει τη ρευστότητα της καμπύλης αποδόσεων σε ακόμη δύο σημεία, αντλώντας, παράλληλα, κεφάλαια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η μεθοδική δουλειά του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η υπεύθυνη και αποδοτική οικονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και το συνολικό έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης, αποφέρουν θετικά αποτελέσματα και αναγνωρίζονται, για ακόμη μία φορά, έμπρακτα, από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αντλήσει – συνολικά – 30 δισ. ευρώ από τις αγορές, εκ των οποίων τα 23,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα – σε διεθνές επίπεδο – καταφέρνουμε να διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε ασφαλές ύψος.

Το Υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα συνεχίσουμε την υλοποίηση μίας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με συνεπή παρουσία στις διεθνείς αγορές. Όλοι μαζί λειτουργούμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να περιορίσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και κάθε άλλης εξωγενούς δοκιμασίας, να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανάκαμψη της οικονομίας και να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις για την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας: Πιθανή η αύξηση στο ρεύμα - Να κάνουν έρευνα αγοράς οι πολίτες (βίντεο)

Μούσιος στον ΑΝΤ1: Σίγουρη η αύξηση στην τιμή του ψωμιού

Χαλκίδα: νεκρός ανήλικος από ηλεκτροπληξία