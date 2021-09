Κόσμος

Αφγανιστάν: Κόντρα Μητσοτάκη - Σασόλι για το Προσφυγικό

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Bled Strategic Forum 2021 και η αντιπαράθεση με τον Πρόεδρο της Ευρωβουλής, για την διαχείριση νέων προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Την πρόθεσή του να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση την επανάληψη του 2015 και των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα μετά τα δραματικά γεγονότα στο Αφγανιστάν, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Bled Strategic Forum στη Σλοβενία.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου μεταξύ των προσκεκλημένων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι για την ανάγκη επίδειξης αλληλεγγύης σε Αφγανούς πρόσφυγες, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί την επανάληψη των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

«Εκπροσωπώ μια χώρα που υπήρξε θύμα μιας πολιτικής και σημαντικών λαθών από τα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο έχουμε συμφωνήσει στη διαφύλαξη των συνόρων μας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες αλλά παράλληλα πρέπει να στείλουμε σαφές μήνυμα στους διακινητές και σε όσους κερδίζουν από το δράμα ανθρώπων ότι δεν θα επαναλάβουν όσα έκαναν στο παρελθόν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Στον πρώτο γύρο της συζήτησης μετείχαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Dubravka Suica και ο Janez Jansa, Πρωθυπουργός της διοργανώτριας Σλοβενίας (η οποία έχει την 6μηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ενώ οι συμμετέχοντες στο πάνελ κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής».

Ο κ. Σασόλι, υπενθύμισε ότι ένας εκ των προέδρων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που βρέθηκε στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020 για να δείξει στην πράξη ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα στην Ελλάδα πρέπει να προστατευτούν για το κοινό καλό. «Καμία χώρα δεν θα αφεθεί μόνη της λόγω της γεωγραφικής της θέσης όταν αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η μετανάστευση. Η Ελλάδα δεν θα αφεθεί μόνη της όπως καμία άλλη χώρα της Μεσογείου ή της Βαλτικής. Χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να προχωρήσουμε πέρα από τον Κανονισμό του Δουβλίνου, τα κράτη – μέλη, δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν δίνουν στην ΕΕ τη δύναμη για να το πράξει», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Bled Strategic Forum, στο οποίο φέτος συμμετέχουν ο Αντρέι Μπάμπις πρωθυπουργός της Τσεχίας, ο Έντουαρντ Χέγκερ πρωθυπουργός της Σλοβακίας, ο Γιάνεζ Γιάνσα πρωθυπουργός της Σλοβενίας, ο Σαρλ Μισέλ πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Βίκτορ Όρμπαν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Πιέτρο Παρόλιν υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, ο Αντρέι Πλένκοβιτς πρωθυπουργός της Κροατίας, ο Νταβίντ Σασόλι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ντουμπράνβκα Σουίτσα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνη για το δημογραφικό και τη δημοκρατία στην ΕΕ και ο Αλεξάνταρ Βούσιτς πρωθυπουργός της Σερβίας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι η πολιτική είναι διαχείριση και ηγεσία ταυτόχρονα, καθώς οι αντιπρόσωποι των πολιτών οφείλουν να φέρουν αποτελέσματα.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά, «η πολιτική για μένα είναι να είσαι ταυτόχρονα manager και ηγέτης. Διαρκώς καλούμαστε να λύσουμε προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε κρίσεις, μεγάλες και μικρές. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να φέρουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούν οι πολίτες από εμάς. Το να είσαι ηγέτης σημαίνει πρώτα από όλα να λες την αλήθεια και, ενίοτε, να λαμβάνεις αποφάσεις που δεν είναι δημοφιλείς. Είμαστε σε αυτή τη δουλειά, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις που πολλοί άλλοι δεν θα ήθελαν να λάβουν, φοβούμενοι τις συνέπειες των επιλογών. Το να είσαι σε θέση να διακρίνεις τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό, το να κοιτάς το μέλλον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά ταυτόχρονα να πετυχαίνεις μια ισορροπία σε επίπεδο μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, αυτή είναι η δουλειά του πολιτικού σήμερα».

Στη συζήτηση για το μεταναστευτικό και τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας και την προηγούμενη τοποθέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli, ανέφερε τα εξής: «Πρόσεξα αυτά που είπε ο David και συμφωνώ μαζί του ως προς τη φιλόδοξη ατζέντα μεταρρυθμίσεων των ευρωπαϊκών θεσμών. Αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με την αξιολόγησή του David σχετικά με την απόφαση που ελήφθη χθες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε επίπεδο Υπουργών σχετικά με το Αφγανιστάν. Αυτό που είπαμε ήταν ξεκάθαρο: Δεν θέλουμε μια επανάληψη των ανεξέλεγκτων μαζικών ροών, που βιώσαμε το 2015. Υπερασπίζομαι την απόφαση αυτή, εκπροσωπώντας μια χώρα που ήταν το θύμα μιας πολιτικής που ανέδειξε στο τέλος της ημέρας, τις σημαντικές αδυναμίες των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς ακόμη δεν έχουμε κατορθώσει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για ένα κοινό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου».

Ο κ. Μητσοτάκης κατ΄αρχήν εξέφρασε την συμφωνία του για το ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, με ένα τρόπο πειθαρχημένο που θα διέπεται από αρχές, με απόλυτο σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι αυτό που συνέβη το 2015 με τους πρόσφυγες ήταν λάθος: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε -ως Ευρώπη και ως Ευρωπαϊκοί θεσμοί- ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Θεωρώ πως αυτό που συνέβη το 2015 ήταν λάθος. Το αναγνωρίζουμε ανοιχτά. Αντιμετωπίζουμε την αναγκαιότητα να στηρίξουμε τους πρόσφυγες, κοντά στην πηγή του προβλήματος, δηλαδή κοντά στο Αφγανιστάν. Και στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στα δίκτυα λαθρομετανάστευσης και εκείνους που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την απόγνωση πως δεν μπορούν να επαναλάβουν αυτό που έκαναν συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Επιτρέψτε μου λοιπόν, David, λοιπόν να διαφωνήσω με αυτή την παράμετρο της ομιλίας σας».

Στο κλείσιμο της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισήμανε τα εξής:

«Αν κάποιος άκουγε αυτή τη συζήτηση χωρίς να γνωρίζει πολλά για την ευρωπαϊκή πολιτική, θα συμπέρανε πως "αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα". Αλλά αυτό δεν ισχύει. Θέλω λοιπόν να τελειώσω με μια νότα αισιοδοξίας. Τον τελευταίο χρόνο, πετύχαμε πολλά. Μιλάμε λίγο για τις επιτυχίες μας και πολύ για τις αδυναμίες μας: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η αντίδραση στην πανδημία του Covid, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό, ο στόχος για μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050. Πρόκειται για μεγάλα επιτεύγματα. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν γιατί έχουμε την ικανότητα ως κράτη - μέλη να κάνουμε ένα βήμα πίσω, όταν χρειάζεται, για να κάνουμε στη συνέχεια ένα άλμα στο μέλλον. Επομένως, για μένα η Ευρώπη είναι η τέχνη των μικρών συμβιβασμών για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων. Αυτό βρίσκεται κατά την γνώμη μου στον πυρήνα της αντίληψης ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

Εν κατακλείδι, ο Πρωθυπουργός είπε «Αν σε μια διαδικασία που απαιτεί ομοφωνία -και ο Charles γνωρίζει πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάμε και πόσο δύσκολο είναι- σκεφτούμε μόνο τις προτεραιότητες των εθνών - κρατών μας και δεν δούμε τη μεγάλη εικόνα, θα έχουμε χάσει την ουσία μέσα σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο».

O ΣΥΡΙΖΑ, σε σχόλιοτου αναφέρει «Μετά την ομολογία παταγώδους αποτυχίας στην πανδημία και τις πυρκαγιές, για τις οποίες έδινε μέχρι πρότινος συγχαρητήρια στον εαυτό του και την αδυναμία του να κάνει ακόμα και ανασχηματισμό, ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται πως πήγε με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού στη Σλοβενία, δηλώνοντας πως «η πολιτική απαιτεί να είναι κανείς μάνατζερ και ταυτόχρονα ηγέτης». Παρέλειψε, βέβαια, να συμπληρώσει ότι ίδιος μετά και τη χθεσινή ιλαροτραγωδία, δεν διαθέτει κανένα από τα δύο χαρακτηριστικά».

