Αττική: χειροπέδες σε σπείρα με 68 κιλά κάνναβης (εικόνες)

Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της σπείρας, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμα ένα. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους...

Περισσότερα από 68 κιλά ακατέργαστης κάνναβης βρέθηκαν από την Δίωξη Ναρκωτικών Αττικής στην κατοχή τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Οι δράστες είχαν εκτός των άλλων και 18 κινητά τηλέφωνα, καθώς και συσκευή για παρεμβολή σήματος, προκειμένου να δημιουργούν δυσκολίες στην παρακολούθησή τους από την Αστυνομία.

Η σπείρα εξαρθρώθηκε μετά από πληροφορίες και έρευνες και χτες το βράδυ έγινε συντονισμένη επιχείρηση της Δίωξης σε Αρτέμιδα, Ρέντη και Σπάτα, κατά την οποία συνελήφθησαν τα τέσσερα μέλη της σπείρας, ένας Έλληνας και τρεις Αλβανοί υπήκοοι, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας ακόμα Αλβανός.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 68,84 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 15.250 ευρώ, 26 φυσίγγια, ένας γεμιστήρας, 18 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική συσκευή παρεμβολής σήματος (jammer).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

