Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - ΣτΕ: “Πράσινο φως” για αναστολές συμβάσεων

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση της ΠΟΕΔΗΝ για αναστολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό Ολομέλειας απέρριψε την αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) ζητώντας «πάγωμα» της απόφασης που επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον χώρο της υγείας και αναστολή εργασίας για όσους εργαζόμενους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Η ΠΕΟΔΗΝ έχει καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αίτηση ακύρωσης της απόφασης κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 8 Οκτωβρίου.

Μεταξύ άλλων στην αίτηση ακύρωσης η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι πριν την θέσπιση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στον χώρο της Υγείας και των Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας δεν υπήρξε επιστημονική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου μέτρου, όπως εξάλλου θεωρεί επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η υφιστάμενη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

