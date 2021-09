Οικονομία

Χατζηδάκης: 120 εκατ. παραπάνω το χρόνο για να πάρουν οι νέοι υψηλότερες συντάξεις

Οι νέοι άνθρωποι θέλουν νέα πράγματα. Δεν τους εμπνέουν χρεοκοπημένα συστήματα σαν αυτά που εσείς υποστηρίζετε ανέφερε στην αντιπολίτευση, ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την τοποθέτησή του στο νομοσχέδιο.

«Οι νέοι άνθρωποι θέλουν νέα πράγματα. Δεν τους εμπνέουν χρεοκοπημένα συστήματα σαν αυτά που εσείς υποστηρίζετε» ανέφερε στην αντιπολίτευση, ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την τοποθέτησή του στο νομοσχέδιο.

Εμείς, τόνισε, «κρατάμε σταθερά το μέλλον μας προσανατολισμένο στους νέους ανθρώπους, για αυτό και δίνουμε άλλα 120 εκατ. τον χρόνο για να πάρουν οι νέοι υψηλότερες συντάξεις, αλλά εσείς με την στάση σας να καταψηφίζεστε την μεταρρύθμιση αυτή λέτε όχι» επισήμανε ο υπουργός Εργασίας.

Απευθυνόμενος δε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως «με την κριτική που ασκείτε τελικά γίνεστε οι καλύτεροι χορηγοί μας και σας χρωστάμε μεγάλη χάρη για την αντιπολίτευση που ασκείτε σε αυτό το νομοσχέδιο».

«Λέτε όχι σε ένα νομοσχέδιο που δίνει 120 εκατ. ευρώ το χρόνο από τον προϋπολογισμό για να πάρουν οι νέοι υψηλότερες συντάξεις και αυτό που μας προτείνετε είναι να κρατήσουμε το σημερινό σύστημα που είναι καταδικασμένο στη συνείδηση των νέων ανθρώπων» είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Βάζετε τα δόγματά σας και την ιδεοληψία σας πάνω από τους νέους, που ισχυρίζεστε ότι έχετε στο μυαλό και την καρδιά σας».

Σήμερα, ανέφερε ο υπουργός, «η αντίληψη των νέων για το ασφαλιστικό σύστημα είναι ότι δεν τους αφορά, γιατί δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Είναι μια αντίληψη που επιτείνεται και από την εξέλιξη των δημογραφικών τάσεων. Στο διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζουμε, τις προηγούμενες δεκαετίες τέσσερις εργαζόμενοι "στήριζαν" έναν συνταξιούχο. Τώρα, η αναλογία είναι 1,5 εργαζόμενος προς 1 συνταξιούχο» και συνεπώς «δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς απέναντι από την πραγματικότητα».

Το νομοσχέδιο αυτό και η αλλαγή του συστήματος στις επικουρικές συντάξεις, εξήγησε ο υπουργός, «δεν αποτελεί ελληνική πατέντα, αλλά έχει εισαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη, ιδίως στις σκανδιναβικές χώρες, που έχουν παράδοση στη Σοσιαλδημοκρατία».

Ειδικότερα, ανέφερε, εισάγουμε ένα νέο σύστημα στις επικουρικές συντάξεις για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας προαιρετικά και προαιρετικά για τους νέους κάτω των 35. Θεσπίζεται ο ατομικός κουμπαράς για κάθε νέο, αντί ενός κορβανά, γιατί αυτό είναι το διανεμητικό σύστημα. Με το νέο σύστημα, είπε ο υπουργός Εργασίας, ο κάθε νέος ασφαλισμένος θα μπορεί να παρακολουθεί από το κινητό του τηλέφωνο τον λογαριασμό του, ενώ θα μπορεί να διαλέγει το επενδυτικό προφίλ του και ανάλογα με τις εξελίξεις των πραγμάτων θα μπορεί να αλλάζει σε συνεννόηση με το ΤΕΚΑ που θα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των επικουρικών συντάξεων των νέων και τις επενδύσεις.

Ο ασφαλισμένος θα έχει έλεγχο στη σύνταξή του. «Δεν θα είναι αυτός και ένας κουβάς…αλλά αυτός και ο ατομικός του λογαριασμός, που θα μπορεί να τον επηρεάζει μέσω του προφίλ του» και «θα αποφασίζει ο ίδιος για τη σύνταξή του και όχι εγώ (ο εκάστοτε υπουργός) γι΄ αυτόν, χωρίς αυτόν» είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Υπογράμμισε πως το νέο αυτό σύστημα λειτουργεί και υπέρ της καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής, καθώς όταν έχεις ατομικό λογαριασμό νοιάζεσαι για τις ασφαλιστικές σου εισφορές. Ανέφερε πως τα κεφαλαιοποιητικού συστήματος Ταμεία έχουν καλύτερες αποδόσεις και οδηγούν σε μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις 43-68% σε σχέση με το υφιστάμενο διανεμητικό σύστημα.

Ο υπουργός Εργασίας καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι δημιουργεί ένα κύμα μύθων, που όμως πολύ γρήγορα όλοι τους καταρρέουν. Είναι σαν να μιλάμε για μια άλλη χώρα ή για ένα άλλο νομοσχέδιο, σημείωσε. Στην αρχή, είπε, λέγατε ότι δεν θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, θα πάει στις καλένδες-μάταια αντιπολίτευση, επήρεια του θέρους. Μετά ότι είναι αντίθετες οι Βρυξέλλες! Μετά λέτε πως το μοντέλο που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο εγκαταλείπεται σε πολλές χώρες. Τελικά, αναρωτήθηκε ο κ. Χατζηδάκης, τί θέλετε να είμαστε; Η τελευταία τρύπα του ζουρνά; Αυτό είναι το όραμά σας; Κατέστησε δε σαφές, πως «δεν έχουμε ιδιωτικοποίηση, έχουμε την δημιουργία ενός δημόσιου ταμείου που θα διαχειρίζεται τις επικουρικές εισφορές των νέων εργαζομένων. Το μοντέλο μας και το όραμά μας είναι να προχωρήσουμε όπως η Σουηδία, η Ολλανδία και η Δανία και όχι οι χώρες της Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν θέλουμε να παραμείνουμε με τις μικρές αποδόσεις και τις πενιχρές συντάξεις. Να αντιδρούν οι νέοι και να στραφούν σε εσάς. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Εμείς έχουμε το βλέμμα μας στη νέα γενιά».

Παρατήρησε πως στα Επαγγελματικά Ταμεία που εισήχθησαν με τον νόμο Ρέππα και διατηρήθηκαν, αυτά είναι στη βάση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος και αναρωτήθηκε: «Το θέλετε στα επαγγελματικά ταμεία, είναι μια χαρά για όλους σας, αλλά σας ενοχλεί επειδή το έφεραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Παναγιώτης Τσακλόγλου και στις επικουρικές;».

Στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί τζογαρίσματος, ο υπουργός ανέφερε πως «ακόμα και στραβά να πάνε τα πράγματα, με εγγύηση του κράτους ο ασφαλισμένος θα πάρει τις εισφορές του συν τον πληθωρισμό» και αναρωτήθηκε «τι τζόγος είναι αυτός; Πείτε μας για να πάμε να καταθέσουμε την ευρεσιτεχνία».

Οι νέοι, είπε, «βλέπουν ποιος κάνει άνοιγμα στη νέα γενιά και ποιος προτάσσει τις ιδεοληψίες του». Εσείς θέλετε «να κρατήσουμε το σημερινό σύστημα, που είναι καταδικασμένο στη συνείδηση των νέων ανθρώπων. Εσείς εμπνέεστε από τις χειρότερες πρακτικές του παλιού ΠΑΣΟΚ κα παλιάς ΝΔ; Δεν θέλετε να πάρουν οι νέοι μας υψηλότερες συντάξεις; Βάζετε τα δόγματά σας πάνω από τους νέους ανθρώπους που ισχυρίζεστε ότι έχετε στο μυαλό και την καρδιά σας. Είστε χορηγοί μας, σας χρωστάμε μεγάλη χάρη για την αντιπολίτευση που ασκείτε σε αυτό το νομοσχέδιο».

ΓΣΕΕ: Η μεταρρύθμιση στην επικουρική ασφάλιση προωθείται χωρίς να έχει προηγηθεί εξαντλητικός διάλογος



Σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση η ΓΣΕΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι προωθείται μια τέτοια μεταρρύθμιση δίχως να έχει προηγηθεί εξαντλητικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς φορείς.

Κι αυτό, διότι οι όποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα μιας χώρας έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στις ζώσες αλλά και στις αγέννητες γενιές -κυρίως σ’ αυτές- και απαιτούν χρόνο, μελέτη και ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις, επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η ΓΣΕΕ και προσθέτει:

Στην προκείμενη περίπτωση, η μεταρρύθμιση που προωθείται διαρρηγνύει τον ενδογενεακό και διαγενεακό χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης, παραβλέπει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της χώρας (κυρίως στις νεότερες γενιές), δε λαμβάνει υπόψιν το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία έχουν καταρρεύσει πλήρως οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που κρατούσαν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε αξιοπρεπή επίπεδα.

Η Συνομοσπονδία επιμένει στις θέσεις της για δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με εγγυημένες συντάξεις και παροχές, με προστασία των συνταξιοδοτικών – κοινωνικοασφαλιστικών παροχών, με διατήρηση του αλληλέγγυου χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης, με ταχεία και απρόσκοπτη έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, με άμεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης, με αξιοποίηση και των εκατοντάδων νέων επιστημόνων που εργάστηκαν μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ, με βελτίωση του οργανωτικο-λειτουργικού επιπέδου του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ για την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-συνταξιούχων και τέλος ζητάμε αξιοποίηση της πρότασης μας για Σύσταση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου.

Δυστυχώς, οι νεότερες γενιές με τα υψηλά προσόντα, τις ελάχιστες επαγγελματικές ευκαιρίες και τους χαμηλούς μισθούς, αποστερούνται της δυνατότητας να συμμετάσχουν σε ένα διάλογο που αφορά κυρίως το δικό τους ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μέλλον. Κυρίως όμως δεν προβλέπεται η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη Διοίκηση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, δηλαδή όλων όσοι εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους του νέου ταμείου.

Τα συνδικάτα δε θα σταματήσουν να αγωνίζονται για τις δίκαιες και σοβαρά μελετημένες θέσεις τους, επιδιώκοντας διαρκείς αλλαγές και βελτιώσεις σ’ ένα ασφαλιστικό σύστημα που καμία Κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να δώσει συνολική λύση, παρά μόνο εμβαλωματικού χαρακτήρα παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

