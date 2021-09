Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο.

"Εκτίναξη¨των σκληρών δεικτών την Τετάρτη με 47 θανάτους και 346 διασωληνωμένους.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 2871 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 28 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Και σήμερα η Αττική κατακτά την αρνητική πρωτιά με 638 κρούσματα. Έντονη ανησυχία προκαλεί η Θεσσαλονίκη που καταγράφει 330 νέα κρούσματα .

Ακόμα 116 κρούσματα καταγράφει η Αχαΐα, 102 η Ηλεία, 75 η Λάρισα, 54 η Ρόδος.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

