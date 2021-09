Πολιτισμός

Πάπας Φραγκίσκος: Απαντά στις φήμες περί παραίτησής του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ποντίφικας απαντά σε δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου τα οποία έκαναν αναφορά σε ενδεχόμενη παραίτησή του.

Στην συνέντευξη που μετέδωσε σήμερα το ισπανικό ραδιόφωνο Cope, o πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων, και σε δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου τα οποία έκαναν αναφορά σε ενδεχόμενη παραίτησή του.

«Δεν ξέρω πού μπορεί να βρήκαν την είδηση ότι θέλω να παραιτηθώ. Ούτε καν που το σκέφθηκα ποτέ μου», δήλωσε ο πάπας.

Ο Φραγκίσκος, μάλιστα, πρόσθεσε ότι μετά την επέμβαση στο παχύ έντερο στην οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο λόγω εκκολπωμάτων, «τώρα μπορεί να τρώει τα πάντα και ζει μια απόλυτα κανονική ζωή».

Από τις 12 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ο ποντίφικας θα επισκεφθεί την Ουγγαρία και την Σλοβακία. Το επόμενο ταξίδι του, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Μάλτα.

Ο Φραγκίσκος, τέλος, τόνισε ότι είναι σχεδόν βέβαιος πως θα καταφέρει να παραστεί στην Διάσκεψη του ΟHE για την Κλιματική Αλλαγή (COP 25) η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Γλασκώβη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας για ομόλογα: άντληση 2,5 δις με ευνοϊκούς όρους

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - ΣτΕ: “Πράσινο φως” για αναστολές συμβάσεων

Ο ΑΝΤ1 δίπλα σου: Το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ταξιδεύει σε όλη τη χώρα