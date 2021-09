Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στη δεύτερη φάση το φάρμακο της Pfizer

Τι ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer ξεκίνησε την δεύτερη από τις συνολικά τρεις φάσεις των κλινικών δοκιμών του αντιιικού φαρμάκου της για τον κορονοϊό SARS-CoV-2, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο διευθύνων σύμβουλός της Άλμπερτ Μπουρλά.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση της Covid-19 «πιθανότατα θα χρειαστούμε τόσο τα εμβόλια όσο και τα φάρμακα», τόνισε στην ανάρτησή του ο Μπουρλά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, σήμερα ο πρώτος εθελοντής έλαβε την πρώτη δόση ώστε να εκτιμηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου με την κωδική ονομασία PF-07321332. Πρόκειται για έναν αναστολέα της πρωτεάσης, ειδικά σχεδιασμένο για να χορηγείται δια του στόματος σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα της Covid-19 αλλά δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να παρουσιάσουν σοβαρή ασθένεια και να χρειαστούν νοσηλεία ή ακόμη και να πεθάνουν.

Στην τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή δοκιμή θα συμμετάσχουν περίπου 1.140 άτομα που θα λαμβάνουν το PF-07321332 ή ένα ψευδοφάρμακο κάθε 12 ώρες για πέντε ημέρες.

Οι αναστολείς της πρωτεάσης όπως το PF-07321332 είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να διακόπτουν τη λειτουργία ενός ενζύμου το οποίο χρειάζεται ο ιός για να πολλαπλασιαστεί.

Αν αποδειχθεί αποτελεσματικό, το φάρμακο αυτό θα μπορούσε να καλύψει ένα κενό που υπάρχει σήμερα και να συνταγογραφείται με τις πρώτες ενδείξεις της λοίμωξης, χωρίς να χρειάζεται να νοσηλευτούν οι ασθενείς.

