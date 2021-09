Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ηράκλειο: Πέθανε ανεμβολίαστη γιατρός

Η γιατρός νοσηλευόταν διασωληνωμένη από τις 19 Αυγούστου.



Πέθανε μια 62χρονη γιατρός που νοσηλευόταν με κορονοϊό στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γιατρός, η οποία ασκούσε τα καθήκοντά της στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, νοσηλευόταν διασωληνωμένη από τις 19 Αυγούστου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως η 62χρονη γυναίκα δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ είχε και υποκείμενα νοσήματα.

Πηγή: Creta24

