Παράξενα

Κεφαλονιά: Μεταφορά τραυματία σε... καρότσα αγροτικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα αργούσε πολύ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου του νησιού..

Μία σοβαρή καταγγελία έκανε μέσω των κοινωνικών δικτύων κάτοικος της Κεφαλονιάς.

Βαριά τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ληξουρίου επάνω στην καρότσα αγροτικού καθώς, όπως αναφέρει, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα έφτανε μετά από 1,5 ώρα γιατί είναι το μοναδικό στο νησί και εκείνη τη στιγμή μετέφερε ασθενή από τον Πόρο.

Στην εικόνα φαίνονται και εργαζόμενες, πιθανότατα στο κέντρο υγείας της περιοχής, να ετοιμάζουν τον ασθενή για τη μεταφορά.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Πυροβολισμοί με τραυματίες σε παραλία

Κορονοϊός - Σχολεία: τι θα γίνει εάν νοσήσει μαθητής

Κορονοϊός - Ηράκλειο: Πέθανε ανεμβολίαστη γιατρός