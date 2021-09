Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης στον ΑΝΤ1 για το αργυρό μετάλλιο (βίντεο)

Ο αθλητής μας, που χάρισε στην Ελλάδα το έβδομο μετάλλιο στην διοργάνωση μιλά για την επιτυχία και την προσπάθεια του και στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα θέλησης προς όλους.

O Γρηγόρης Πολυχρονίδης φόρεσε το ασημένιο μετάλλιο και έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες με την "κατάθεση ψυχής" στο Τόκιο.

Το χρυσό παιδί του ελληνικού αθλητισμού είναι στο Τόκιο μαζί με την βοηθό του στον αγώνα και σύζυγο του στη ζωή, Κατερίνα Πατρώνη, καθώς και την κόρη τους. που γεννήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και φυσικά της αφιέρωσαν το μετάλλιο

Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης έδωσε τον καλύτερο εαυτό του στον τελικό του μπότσια και κατέκτησε το πέμπτο μετάλλιο σε Παρα-Ολυμπιακούς Αγώνες

Αυτό ήταν το έβδομο μετάλλιο για την Ελλάδα στους Παρα-Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τόκιο με τα μέλη της ελληνικής αποστολής να στέλνουμ μήνυμα ελπίδας και χαράς με τις συγκλονιστικές εμφανίσεις τους!

Παρακολουθήστε όσα είπαν στον ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης και η σύζυγος του, από το Τόκιο:

