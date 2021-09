Κόσμος

Τουρκία: Ιμάμης σκότωσε τα παιδιά του γιατί του ζήτησε διαζύγιο η μητέρα τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η άγρια δολοφονία τριών παιδιών από τον πατέρα τους στην Τουρκία. Το χρονικό της φρίκης.

Σοκάρει το έγκλημα που σημειώθηκε σε περιοχή της Τραπεζούντας στην Τουρκία με δράστη έναν ιμάμη ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τα τρία του ανήλικα παιδιά, ηλικίας 11, 7 και 4 ετών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο ιμάμης, δολοφόνησε τις τρεις κόρες του, επειδή η γυναίκα του κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Η αστυνομία βρήκε τα πτώματα των τριών παιδιών στο σπίτι τους στο χωριό Ουλουαγάτς.

Όπως αναφέρει η Hurriyet, ο ιμάμης στο χωριό Ουλουαγάτς το πρωί της Τρίτης 31 Αυγούστου, πληροφορήθηκε ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από την οικογένειά του καθώς πρωτύτερα είχε ξυλοκοπήσει άγρια τη σύζυγό του.

Η επί 12 χρόνια σύζυγός του, μετά τον ξυλοδαρμό κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και ασφαλιστικά μέτρα, με το δικαστήριο να διατάζει τον ιμάμη να μείνει μακριά από την οικογένειά του για ένα μήνα.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο ιμάμης πήρε τα παιδιά του για μία ημέρα μαζί του, με σκοπό να τα παραδώσει σήμερα στη μητέρα τους, όμως τα οποία θανάτωσε βάναυσα για να πάρει… εκδίκηση.

Όταν έφτασε η αστυνομία, βρήκε τα κορίτσια στην αυλή του σπιτιού μέσα σε μια λίμνη αίματος. Εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τις ίδιες τις ανήλικες κόρες του.

Ο ίδιος δήλωσε πως τα κορίτσια ήταν ψυχρά απέναντι του και έχασε την ψυχραιμία του, προσθέτοντας πως: «Δεν θυμάμαι τίποτα».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεμέδο: η κατάθεση της φίλης της 17χρονης που κατήγγειλε βιασμό

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: χιλιάδες οι αναστολές συμβάσεων την Τετάρτη

Κορονοϊός - Σχολεία: τι θα γίνει εάν νοσήσει μαθητής