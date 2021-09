Life

Το μοντέλο με την κοκαΐνη “καρφώνει” τον πρώην σύζυγο για σκευωρία (βίντεο)

Προφυλακίστηκε η πρώην εστεμμένη σε διαγωνισμό ομορφιάς, η οποία κατονομάζει ως υπαίτιο της περιπέτειάς της, τον πρώην σύζυγό της, που – σύμφωνα με την οικογένεια της – «θέλει να την καταστρέψει».



Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Tον πρώην σύζυγό της κατονόμασε στις Aρχές το γνωστό μοντέλο, ως το άτομο που - όπως υποστηρίζει- έκρυψε τα φιξάκια κοκαίνης στο κάθισμα του αυτοκινήτου της, για να την παγιδεύσει. Υπήρξε σύντροφός της και πατέρας της 7χρονης σήμερα κόρης της. Ένας άνδρας – που όπως υποστήριξε η ίδια στις Aρχές– μετά τον επεισοδιακό τους χωρισμό, ήθελε να την καταστρέψει…

Εκτός από το όνομά του, το μοντέλο προσκόμισε στις Aρχές και μηνύματά του, το περιεχόμενο των οποίων – όπως αποκάλυψε στον ANT1 ο πατέρας της κατηγορουμένης – είναι απειλητικό: «Δεν υπάρχει άλλος που να μισεί την κόρη μου με αυτόν τον τρόπο για να της κάνει αυτό το πράγμα. Όλοι τον έχουμε κατονομάσει από την αρχή. Συνδυάζοντας το μήνυμα πριν ενάμιση μήνα, ότι «εγώ θέλω να σε δω να πεθαίνεις, να υποφέρεις, θέλω να δω να διαλύεσαι, και εσύ και η κόρη σου» βάζει και το παιδί του μέσα, σε ποιον θα πάει το μυαλό;»

Το γνωστό μοντέλο το 2014, όταν ήταν 23 ετών, γνωρίζει τον κατά 19χρονια μεγαλύτερό της επιχειρηματία με καταγωγή από το Μπαχρέιν, αλλά μεγαλωμένος στο νιου καστλ της μεγάλης Βρετανία. Μοντέλο και επιχειρηματίας, έχοντας ήδη αποκτήσει την κόρη τους, τον Ιούλιο του ‘16 παντρεύονται στις Μαλδίβες. Γάμος όμως που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Η λάμψη αυτής της συνύπαρξης ξεθωριάζει σχεδόν αμέσως, με το ζευγάρι να χωρίζει ένα χρόνο επεισοδιακά, με καταγγελίες εναντίον του Αραβα επενδυτή για κακοποίηση και με το μοντέλο μέσω δικηγορων να ζητά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του

Σύμφωνα με την οικογένειά της, σε ένα από επεισόδια του ζευγαριού, ο πρώην σύντροφός της φέρεται να κρατούσε την κατηγορουμένη και την κόρη τους κλειδωμένες μέσα στο σπίτι τους στο εξωτερικό

«Την άφησε εκεί, κλείδωσε τα πράγματά της, ευτυχώς τα διαβατήρια τα είχε πάντα μαζί της, ετυυχώς είχε εισιτήρια επιστροφής, αφού πήδηξε από κάποια μπαλκόνια, γύρισε Ελλάδα», τονίζει ο πατέρας του μοντέλου .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που «έδειξε» στις Αρχές το μοντέλο, πρόκειται για έναν μεγαλοεπενδυτή στον τομέα της αγοροπωλησίας ακινητών σε Λονδίνο, Αθήνα και Μύκονο, ο οποίος φέρεται πρόσφατα να αγόρασε την βίλα Πατρονικόλα, την παραθαλάσσια κατοικία στο Λαγονήσι που είχε χαρίσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης στην μικρότερη αδελφή του. Μέχρι στιγμής, παρότι το μονέλο κατονόμασε τον εν λόγω άνδρα, οι Αρχές δεν τον έχουν καλέσει ακόμη...





