Πέθανε ο Γιώργος Τζαβέλλας

Έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Τζαβέλλας. Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συζύγου του στο Twitter.

Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Τζαβέλλας, ένα από τα ιστορικά στελέχη της ΕΡΤ και κυρίως της ΕΡΑ Σπορ.

Την είδηση του θανάτου του Γιώργου Τζαβέλλα, έκανε γνωστή η πρώην σύζυγός του, Νίκη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Twitter.

Έφυγε για το μεγαλο ταξίδι ο πρώην άνδρας μου, Γιώργος Τζαβελλας, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ .

Καλός πατερας των δυο παιδιών μας, αυθεντικός δημοσιογράφος, γοητευτικός άνδρας, προσέλκυε τις γυναίκες.

Καλό ταξίδι Γιώργο. Ευχαριστώ για όλες τις καλές στιγμές κ τα δυο παιδιά μας.

— Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) September 1, 2021

Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά εμφανίζονται οι Μάκης Παπαζήσης, Κώστας Μότσης, Γιώργος Τζαβέλλας και Ηρακλής Κοτζιάς.

