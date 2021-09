Παράξενα

Ολλανδία: Μυστήριο με δεκάδες νεκρές φώκαινες

Ολλανδοί επιστήμονες ερευνούν πώς πέθαναν μυστηριωδώς δεκάδες φώκαινες οι οποίες ξεβράζονται από την περασμένη εβδομάδα στα βόρεια παράλια της Ολλανδίας.

Περίπου 100 νεκρές φώκαινες εντοπίστηκαν στα Νησιά Βάντεν, ένα αρχιπέλαγος της Βόρειας Θάλασσας, στα ανοιχτά της ηπειρωτικής Ολλανδίας, όπως έγινε γνωστό από ακτιβιστές και οργανώσεις για την προστασία των ζώων.

«Από την περασμένη Πέμπτη, είδαμε τεράστιο αριθμό» κητωδών, ξεβρασμένων στην ακτή, εξήγησε η Ανεμαρίν φαν ντεν Μπεργκ, η διευθύντρια του SOS Dolphin, ενός ιδρύματος αφιερωμένου στη διάσωση των κητωδών της Ολλανδίας. Μέχρι και σήμερα ξεβράζονταν νεκρά ζώα, αν και σε μικρότερους αριθμούς, πρόσθεσε.

Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο να ξεβράζονται νεκρές φώκαινες στις ακτές της Ολλανδίας, όμως αυτή τη φορά σήμανε συναγερμός, λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Όλα τα ζώα ήταν στο ίδιο επίπεδο αποσύνθεσης, κάτι που σημαίνει ότι πέθαναν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, στην ίδια περιοχή.

Δεκάδες δείγματα έχουν σταλεί στην Κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης για να εξεταστούν.

«Η αιτία του θανάτου τους παραμένει άγνωστη», εξήγησε η Λόνεκε Άισελντάικ, ειδική στη θαλάσσια βιολογία, η οποία έκανε την πρώτη νεκροτομή.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, οι φώκαινες μπορεί να ταράχτηκαν από την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου στη θάλασσα ή από τα γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα κοντά στα Νησιά Βάντεν. «Είναι πιθανόν να συνέβη κάτι εκεί που βρίσκονταν και αυτό να τις σκότωσε», ανέφερε η Άισελνταϊκ. Είναι όμως εξίσου πιθανό να πέθαναν από κάποια ασθένεια, πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με την Φαν ντεν Μπεργκ, κάθε χρόνο εντοπίζονταν 200-900 νεκρές φώκαινες στις ακτές της Ολλανδίας. Όμως «κάτι παράξενο συμβαίνει στη Θάλασσα Βάντεν», υπογράμμισε.

