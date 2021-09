Πολιτική

Kουτσούμπας: Η ασφάλιση είναι κοινωνικό δικαίωμα δεν είναι τζόγος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος κατά του ν/σ για την επικουρική ασφάλιση

Με κεντρικό σύνθημα: «Όχι στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων», συνδικάτα και εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να διατρανώσουν την αντίθεση τους ενάντια στο νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση.

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατά την άφιξη του στην πλατεία Συντάγματος ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δήλωσε: «Η ασφάλιση είναι κοινωνικό δικαίωμα δεν είναι τζόγος. Υψώνουμε ανάστημα για να μην ιδιωτικοποιηθεί η επικουρική ασφάλιση.

Απαιτούμε κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυξήσεις στις συντάξεις και σε όλες τις κοινωνικές παροχές. Να επανέλθει ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, η 14η σύνταξη και όλες οι περικοπές που έγιναν όλη την τελευταία δεκαετία. Οργανώνουμε, δυναμώνουμε την εργατική-λαϊκή πάλη, αποφασιστικά από δω και πέρα αλλάζουμε τους αρνητικούς συσχετισμούς».

??Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα από τη συγκέντρωση των συνδικάτων στο #Συνταγμα

??Η ασφάλιση είναι κοινωνικό δικαίωμα, υψώνουμε ανάστημα για να μην ιδιωτικοποιηθεί η επικουρική ασφάλιση

???https://t.co/Eqb8nFGVvUhttps://t.co/uUV5JEDbcy — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) September 1, 2021

Μετά από προσυγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαυθμώνος και στα Προπύλαια, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στην πλατεία Συντάγματος.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή, μπροστά από την εξέδρα που είχε στηθεί στην είσοδο της Πλατείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Είμαστε αισιόδοξοι για την ελληνική οικονομία

Πέθανε ο Γιώργος Τζαβέλλας

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης στον ΑΝΤ1 για το αργυρό μετάλλιο (βίντεο)