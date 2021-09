Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Το μνημείο και η οδός που θα πάρει το όνομά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναγνώριση της Ελένης Τοπαλούδη ως συμβόλου των γυναικών που κακοποιήθηκαν, βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο Διδυμότειχο η οδός Βασιλέως Γεωργίου θα ονομαστεί σε Ελένη Τοπαλούδη.

Η Ελένη Τοπαλούδη, δολοφονήθηκε από δύο άνδρες τον Νοέμβριο του 2018 στην Ρόδο, όπου σπούδαζε και σε μια περίοδο που οι γυναικοκτονίες στη χώρα αυξάνονται, η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλος Χατζηγιαννόγλου στο GRTimes, «τώρα ήρθε η στιγμή που επιβαλλόταν να αναγνωρίσουμε όλη αυτή τη σκληρή υπόθεση που έχει να κάνει με την Ελένη Τοπαλούδη», αλλά και «να την αναγνωρίσουμε ως σύμβολο».

Οι γονείς της Ελένης, «είναι αισιόδοξοι, ότι μέσω αυτής της συμβολικής κίνησης θα μπορέσουν να βοηθηθούν άλλα παιδιά, ώστε να μην πέσουν σε τέτοια παγίδα και να προστατευθούν», αναφέρει ο κ. Χατζηγιαννόγλου.

Να σημειωθεί δε, ότι σύντομα πρόκειται να τοποθετηθεί και μνημείο της Ελένης Τοπαλούδη μπροστά από το δημαρχείο. Ο δήμος έχει ήδη αρχίσει να επικοινωνεί με καλλιτέχνες ώστε να αποφασιστεί το σημείο στο οποίο θα γίνει το μνημείο, αλλά και τι θα αναπαριστά, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Τζαβέλλας

Το μοντέλο με την κοκαΐνη “καρφώνει” τον πρώην σύζυγο για σκευωρία (βίντεο)

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης στον ΑΝΤ1 για το αργυρό μετάλλιο (βίντεο)