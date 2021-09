Αθλητικά

Ελβετία – Ελλάδα: Φιλική ήττα για την “κυανόλευκη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτη ήττα για την Εθνική ομάδα από τον Οκτώβριο του 2020...

Ο νέος παίκτης της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ, με γκολ και ασίστ αποδείχθηκε "Δήμιος" της Εθνικής (ήττα με 2-1 από την Ελβετία) που είχε διαστήματα καλής απόδοσης, αλλά και αμυντικά κενά.

Καλή κατά διαστήματα η Εθνική μας ομάδα που όμως είχε αρκετές άσχημες αμυντικές αντιδράσεις που της κόστισαν μία φιλική ήττα που με βάση τις ευκαιρίες των δύο ομάδων, μάλλον δεν άξιζε, τέσσερις ημέρες πριν το παιχνίδι στο Κόσοβο για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Η έμπνευση του Τζον Φαν’τ Σχιπ ήταν σχήμα 4-3-3, με νέο κεντρικό αμυντικό δίδυμο (Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος) και εξτρέμ - έκπληξη (Βρουσάι - Κούτρης) πλάι στον Παυλίδη.

Τα πειράματα και τα ρίσκα δεν βγήκαν στο χορτάρι, αφού η πιο συμπαγής και δεμένη Ελβετία έδειξε από το πρώτο λεπτό έχει πιο σαφείς ρόλους στο γήπεδο και μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτό που παίζει.

Την ώρα που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αναλώθηκε σε άγονη κατοχή μπάλας στα πρώτα λεπτά, οι γηπεδούχοι έδειξαν πως μπορείς να χτίσεις μία φάση από την πίσω ζώνη που μπορεί να οδηγήσει σε γκολ.

Ο νέος παίκτης της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ βοήθησε στην απελευθέρωση χαμηλά, κέρδισε μέτρα με την μπάλα στα πόδια, μπήκε περιοχή και με ωραία περιστροφή μετά από σέντρα του Βίντμερ, έφερε την μπάλα στο αριστερό και με διαγώνιο πλασέ έκανε το 1-0 (7’).

Οι Ελβετοί συνέχισαν να κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα και άγγιξαν το 2-0 στο 21ο λεπτό, όταν με διαγώνια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Ροντρίγκες σημάδεψε απέναντι τον Βίντμερ, ο οποίος βγήκε σαν κρυφός φορ, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ.

Άλλη ομάδα…

Στα 25 πρώτα λεπτά οι Έλληνες διεθνείς ήταν ωσεί παρόντες στο γήπεδο, όμως μία άστοχη κεφαλιά του Μπακασέτα (25’) λες και πάτησε το κουμπί της μεταμόρφωσης.

Η Εθνική πήρε μέτρα στο γήπεδο, έστησε παγίδες ψηλά και άρχισε να φτιάχνει φάσεις με το τσουβάλι.

Από ωραίο συνδυασμό των Ζέκα και Κούτρη, ο Παυλίδης βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το διαγώνιο σουτ πέρασε ελάχιστα έξω (29’), ενώ δύο λεπτά αργότερα το αριστερό ευθύβολο συρτό σουτ του Μαυροπάνου έδιωξε με υπερένταση ο Κόμπελ!

Η τρίτη επίσκεψη όμως στα αντίπαλα καρέ ήταν και η φαρμακερή. Ο Μπακασέτες έπαιξε ωραία το ένα-δύο με τον Παυλίδη και πάτησε περιοχή, όμως το σουτ του εξοστρακίστηκε στα σώματα. Οι κόντρες όμως έφεραν την μπάλα και πάλι μπροστά του, ο αρχηγός της Εθνικής έστρωσε παράλληλα στον Παυλίδη κι εκείνος με προβολή σε κενή εστία έκανε το 1-1 (34’).

Στην επόμενη φάση, ο σκόρερ είχε ακόμα μία τελική με ένα άστοχο σουτ από μακρινή θέση, ενώ ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών έκλεισε με ένα δεξί βολέ του Μπακασέτα (38’), το οποίο μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας, σε ένα ημίχρονο που έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Νέα… κρυάδα

Η επανάληψη ξεκίνησε ακριβώς όπως και το πρώτο μέρος. Με μία… κρυάδα και ένα γρήγορο γκολ. Πάλι η Εθνική είχε την φλύαρη κατοχή, πάλι πιάστηκε απρόσεχτη σε γρήγορη αντεπίθεση.

Ο Μαυροπάνος έκανε ένα φτηνό πούλημα κάτω από την σέντρα και μέχρι να βρεθούν οι θέσεις στο αμυντικό τρανζίσιον το γκολ είχε μπει. Από μακρινή μπαλιά, ο Τσούμπερ βγήκε σε θέση αριστερού εξτρέμ, έκοψε παράλληλα στον Βάργκας και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-1 (51’).

Ο νέος παίκτης της ΑΕΚ, που ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, με τρομερό κατέβασμα σε μπαλιά 40 μέτρων και σουτ με το αριστερό εντός περιοχής ανάγκασε τον Βλαχοδήμο σε καλή επέμβαση (57’), ενώ λίγο αργότερα το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα άγγιξε το 2-2.

Ο Μπακασέτας με ωραία κάθετη έβγαλε τον Παυλίδη μόνο με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο επιθετικός της ΑΖ τον ντρίμπλαρε, όμως σε κενή εστία κατάφερε να σημαδέψει το κάθετο δοκάρι (62’).

Οι πολλές αλλαγές και για τις δύο ομάδες δημιούργησαν… αρρυθμία και στις δύο ομάδες, που άρχισαν να σκέφτονται το προσεχές επίσημο παιχνίδι τους.

Ακόμα κι έτσι όμως, η Ελλάδα άγγιξε εκ νέου την ισοφάριση σε μία κλασική ευκαιρία στο 83ο λεπτό. Ο Δουβίκας βγήκε σε θέση βολής από δεξιά μετά από μπαλιά του Βρουσάι, όμως αντί να τελειώσει την φάση μπροστά στον αντίπαλο τερματοφύλακα, επέλεξε να κόψει παράλληλα, χωρίς να βρει αποδέκτη, κάπως έτσι το 2-1 έμεινε ως το τέλος, αφού στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βλαχοδήμος είχε μία καταπληκτική επέμβαση σε τακουνάκι του Ζεκίρι...

Οι συνθέσεις

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Τσούμερτ (46’ Βάργκας), Σερ, Τσέσιγκερ, Βίντμερ (46’ Γκαρσία), Ζακάρια, Σοβ (46’ Έμπισερ), Ροντριγκες (46’ Λοτομπά), Τσούμπερ (64’ Φάσναχτ), Φρόιλερ, Σεφέροβιτς (69' Ζεκίρι).

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον Φαν΄τ Σχιπ): Βλαχοδήμος, Ανδρούτσος (78’ Σάλιακας), Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος (60’ Κυριάκος Παπαδόπουλος), Κούτρης, Ζέκα, Μπουχαλάκης (46’ Σιώπης), Μπακασέτας (60’ Μάνταλος), Τσιμίκας (46’ Γιαννούλης), Βρουσάι, Παυλίδης (70’ Παυλίδης).

Ειδήσεις σήμερα

Παραολυμπιακοί Αγώνες: ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης στον ΑΝΤ1 για το αργυρό μετάλλιο (βίντεο)

Κορονοϊός: Φθηνό φάρμακο “ασπίδα” για τους πνεύμονες

Ολλανδία: Μυστήριο με δεκάδες νεκρές φώκαινες