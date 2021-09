Life

Νεκρός σε τροχαίο ο Mad Clip

Τραγωδία με θύμα τον γνωστό μουσικό. Άμορφη μάζα σιδερικών το αυτοκίνητό του.

Θύμα τροχαίου έπεσε ο γνωστός μουσικός Mad Clip, τα ξημερώματα στο ύψος της Βουλιαγμένης.

Το τροχαίο έγινε στις 2:30 όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και «καρφώθηκε» σε κολώνα, η οποία και έπεσε.

Ο μουσικός επέστρεφε από γάμο φίλο του και το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθήνας και Φανερωμένης.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν δύο ώρες για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ τα σημάδια από τα ελαστικά στην άσφαλτο φανερώνουν την προσπάθειά του να φρενάρει.

Ο μουσικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, με τη χρήση διασωστικής σειράς και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, επί της Λεωφόρου Αθήνας στη Βουλιαγμένη Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2021

Έξω από το νοσοκομείο έχει συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος θαυμαστών και φίλων του.

