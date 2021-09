Ισπανία: Καταιγίδα “έπνιξε” την Καταλονία (εικόνες)

Κόσμος

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε πολλές περιοχές της Ισπανίας και συγκεκριμένα της βορειοανατολικής Καταλονίας.

Μια σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε χάος σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, όπου ορισμένες πόλεις πλημμύρισαν, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και μεγάλα τμήματα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών έκλεισαν, καθώς βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Η καταιγίδα έπληξε κυρίως την πόλη Αλκανάρ, στη βορειοανατολική Καταλονία.

Κάποιοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους, με το νερό να παρασέρνει αυτοκίνητα, έπιπλα και πεσμένα δέντρα προς την ακτή. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν δεκάδες ανθρώπους που παγιδεύτηκαν μέσα σε οχήματα, στα σπίτια τους και σε κάμπινγκ. Ένα στάδιο θα χρησιμοποιηθεί για να στεγαστούν προσωρινά όσοι δεν έχουν πού να φιλοξενηθούν, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Δύο άνθρωποι νοσηλεύονται με ήπια υποθερμία. Οι υπηρεσίες διάσωσης δέχτηκαν περισσότερες από 350 κλήσεις για βοήθεια μέσα σε διάστημα επτά ωρών.

Περίπου 7.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σφοδρή βροχή και πλημμύρες αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές της Ναβάρας και της Καστίλης-Λα Μάντσα. Λόγω της καταιγίδας διακόπηκαν τα δρομολόγια της υπερταχείας στη σιδηροδρομική γραμμή Μαδρίτης-Τολέδο.





