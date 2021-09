Life

Mad Clip: Τα stories στο instagram πριν από το τροχαίο

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του δημοφιλούς μουσικού σε τροχαίο τα ξημερώματα.

Σε γάμο φίλου και συνεργάτη του, στην παραλιακή, βρισκόταν ο Mad Clip λίγο πριν από το τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή.

Ο 33χρονος μουσικός ήταν στο γάμο του Γιώργου Μπενουδάκη και ανέβαζε stories με τις στιγμές των νεόνυμφων στη δεξίωση.

Ο Γιώγος Μπενουδάκης σκηνοθέτησε το τελευταίο video clip του Mad Clip, για το τραγούδι «Mporei» που ερμήνευσε με την Ελένη Φουρέιρα.

View this post on Instagram A post shared by Mad Clip (@madclip)

