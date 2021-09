Οικονομία

Πρωτοψάλτης - ΟΑΕΔ: προγράμματα για 20000 ανέργους

Αναλυτικά τα προγράμματα στήριξης άνεργων που «τρέχουν» και η ευκαιρία αμειβόμενης κατάρτισης που δίνουν οι Σχολές Μαθητείας και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Για τα προγράμματα υποστήριξης ανέργων που «τρέχουν», αλλά και την ευκαιρία για μαθητεία σε σχολές και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο επικεφαλής του Οργανισμού.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης σημείωσε ότι «είναι σε εξέλιξη δύο προγράμματα, 5.000 και 5.000 θέσεων, με επιχορήγηση πρόσληψης ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, που αφορούν όλη την Ελλάδα, εκτός από την Αττική και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου».

Όπως είπε «για την Αττική και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου θα «βγει» πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες, που θα αφορά 10.000 θέσεις εργασίας, για νέους 18-27 ετών, με τον ΟΑΕΔ να καλύπτει όλο το κόστος – και τον μισθό και τις εισφορές - προκειμένου να αποκτήσουν οι νέοι μας εργασιακή εμπειρία».

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε και στην ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης που δίνει ο ΟΑΕΔ, αναφέροντας ότι «μαθητεία στον ΟΑΕΔ μπορούν να κάνουν χιλιάδες νέοι, σε 50 Σχολές Μαθητείας και 30 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα. Οι νέοι ηλικίας από 15 ετών και πάνω, μπορούν να συνδυάσουν πρωινή δουλειά και απογευματινή κατάρτιση. Στις σχολές μαθητείας, που είναι διετείς, οι νέοι μαθητεύουν και αμείβονται κανονικά, ενώ έχουν πλήρη ασφάλιση. Αυτός ο συνδυασμός, εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης, τους δίνει μετά από δύο χρόνια την εμπειρία που ζητά η αγορά εργασίας».

Οι διορίες για τις αιτήσεις λήγουν στα μέσα Σεπτεμβρίου για τις Σχολές Μαθητείας και στις 22 Σεπτεμβρίου για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Ο επικεφαλής του ΟΑΕΔ σημείωσε ότι «τρέχουν» ακόμη πολλά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, όπως εκείνα για την επιδότηση μακροχρόνια άνεργων ηλικίας 55-67 ετών και για την επιδότηση 3.000 θέσεων για νέους 18-29 ετών, σε συγκεκριμένες περιφέρειες για απόκτηση εμπειρίας».

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης κάλεσε τις εταιρείες «να εκμεταλλευθούν τα προγράμματα, καθώς υπάρχει υψηλό ποσοστό επιδότησης», ενώ σημείωσε ότι για το επόμενο έτος, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα υπάρξουν πολλά προγράμματα επιδότησης συνολικά 100.000 θέσεων εργασίας.





