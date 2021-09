Life

Mad Clip: ποιος ήταν ο τράπερ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του δημοφιλούς μουσικού τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη Βουλιαγμένη.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 34χρονο τράπερ Πίτερ Αναστασόπουλο, γνωστό ως Mad Clip, έγινε στις 02:25 στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Φανερωμένης, στη Βουλιαγμένη.

Το ΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας Porsche, το οποίο οδηγούσε ο καλλιτέχνης ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα διαδοχικά σε κολόνα και στη συνέχεια σε δένδρο, όπου κόπηκε στη μέση.

Στο σημείο μετέβησαν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια του οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του τον 34χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο τράπερ ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο.

Για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Η πορεία στην κορυφή της trap

Ένας από τους πιο επιτυχημένους trapper της Ελλάδας ήταν ο Mad Clip, τα βίντεο του οποίου έχουν εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το όνομα Mad Clip είναι αρκτικόλεξο και σημαίνει Money and drugs Can’t live in poverty.

Ήταν Ελληνοαμερικανός και είχε έρθει στην Ελλάδα στα 13 του χρόνια. Στα 22 που πήγε στην Κύπρο, έκανε και τις πρώτες συνεργασίες του στην στην trap μουσική.

Επέστρεψε στη γενέτειρά του στη Νέα Υόρκη, αργότερα πήγε στο Λονδίνο και το 2016 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Το 2004 εντάχθηκε στην μουσική κολεκτίβα Outkast Excellence.

Όταν ο Mad Clip ήταν 27 ετών, ο Τάκι Τσαν, τον βοήθησε στο πρώτο του single, με τίτλο «Eimai Trelos».

Άλλα γνωστά τραγούδια του ήταν το «Dealer»το Kotera, Sinthikes κι άλλα.

Είχε κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ, το «Super trapper», το «O Amerikanos LP», το «Super Trapper 2» και το «Still Active» σε συνεργασία με τον Strat.

Ο Mad Clip είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την τραγουδίστρια Josephine και την Ελένη Φουρέιρα στο τραγούδι «Mporei»:

Ο ράπερ είχε γνωστός και με το όνομα «Αμερικανός», καθώς στα πρώτα του βήμα έγραφε και τραγουδούσε στα αγγλικά.

