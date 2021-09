Αθλητικά

US Open: Ο Τσιτσιπάς στο γ’ γύρο

Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε ο Έλληνας πρωταθλητής , που «πήρε» τον αγώνα από τον Γάλλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δυσκολεύθηκε περισσότερο του αναμενομένου, ωστόσο προκρίθηκε στον Γ` γύρο του US Open, που φιλοξενείται στην Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε στον Β` γύρο με 6-3, 6-4, 6-7 (5), 6-0 του Γάλλου, Αντριάν Μαναρινό (Νο 44) και συνεχίζει την πορεία του στο κορυφαίο τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς προερχόταν από ένα δύσκολο και κουραστικό ματς των πέντε σετ με τον Αντι Μάρεϊ. Και προσπάθησε να «καθαρίσει» νωρίς τον αγώνα με τον Μαναρινό. Πήρε με σχετική ευκολία τα πρώτα δύο σετ και ήταν πολύ κοντά στην κατάκτηση και του τρίτου, όμως ο Μαναρινό έβγαλε αντίδραση με μείωσε στο τάι μπρέικ. Κάπου εκεί, ο Τσιτσιπάς «θύμωσε» και έφθασε στην νίκη με συνοπτικές διαδικασίες, επικρατώντας στο τέταρτο σετ με 6-0.

Ο «Tsitsifast» χρησιμοποίησε και απέναντι στον Γάλλο το δικαίωμα της ολιγόλεπτης διακοπής, προκειμένου να πάει στα αποδυτήρια και να αλλάξει ρούχα λόγω έντονης εφίδρωσης.

«Νομίζω ότι το διάλειμμα που έκανα για να αλλάξω, επειδή ήμουν εντελώς μούσκεμα, μου επέτρεψε να ανανεωθώ και ήμουν περισσότερο σε θέση να παίξω το καλό τένις που έπαιξα στα πρώτα δύο σετ. Είχα την δυνατότητα να παραμείνω ανθεκτικός σε κάθε σημείο του αγώνα», εξήγησε ο Τσιτσιπάς.

Στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θ΄ αντιμετωπίσει το σπουδαιότερο ταλέντο του ισπανικού τένις, τον 18χρονο, Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 55 της παγκόσμιας κατάταξης.

