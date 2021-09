Πολιτισμός

Χατζηνάσιος: Ο Μίκης Θεοδωράκης χαρακτήρισε την εθνική μουσική μας

Για την “νεότερη Ακρόπολη” της Ελλάδας που έφυγε από την ζωή, έκανε λόγο ο μεγάλος συνθέτης.

«Είναι ένα σοκ για τον τόπο μας, για τον πολιτισμό και για την Ελλάδα την ίδια», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Χατζηνάσιος, μετά από το άγγελμα του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως είπε ο συνθέτης, «ο Μίκης χαρακτήρισε την εθνική μας μουσική διεθνώς, με το κομμάτι που παίχτηκε παντού σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και παίζεται ακόμη, τον “Ζορμπά”».

«Ο Μίκης συγκαταλέγεται στους μεγάλους συνθέτες της Ευρώπης, όλων των εποχών», είπε ο Γιώργος Χατζηνάσιος.

Επεσήμανε ότι «ο Μίκης δούλευε με το χάρισμα του το μουσικό, αλλά η ιδιοσυγκρασία του ήταν μοναδική».

«Συμφωνώ απόλυτα με τον Μανώλη Μητσιά, ότι έφυγε η νεότερη Ακρόπολη της Ελλάδας», κατέληξε ο συνθέτης, αποχαιρετώντας τον Μίκη Θεοδωράκη.

