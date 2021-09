Πολιτισμός

Μενδώνη για Μίκη Θεοδωράκη: Οι Έλληνες πενθούμε σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού για το θάνατο του μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

«Σήμερα χάσαμε ένα κομμάτι από την ψυχή της Ελλάδας. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μίκης όλων μας, ο δάσκαλος, ο διανοούμενος, ο ριζοσπάστης έφυγε. Εκείνος που έκανε όλους τους Έλληνες να τραγουδήσουν τους ποιητές» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμα της, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Έζησε όλη του τη ζωή δημιουργώντας. Αγωνίστηκε, πέρα από τα όρια, ξεπερνώντας τις ανθρώπινες αδυναμίες που θέτουν πλαίσια και καθορίζουν τυπικές συμπεριφορές. Δεν απέφυγε ποτέ να δίνει όλες τις μάχες, σε όλα τα μέτωπα, καθώς το εύρος της προσωπικότητας και του ταλέντου του δεν μπορούσε ούτε να περιοριστεί, ούτε να χαλιναγωγηθεί. Ο Μίκης ήταν κι έκανε όσα ξεπερνούν την ανθρώπινη φύση. Με το έργο του, την έντονη κοινωνική και πνευματική παρουσία, τον βαθύ πατριωτικό του λόγο, ο Μίκης Θεοδωράκης σημάδεψε την Ελλάδα του 20ου αιώνα» επισημαίνει η κ. Μενδώνη.

Και καταλήγει:

«Ο Μίκης ήταν παγκόσμιος και το έργο του ανήκει σε όλο τον κόσμο. Έργο τεράστιο, οικουμενικό, που άγγιξε και θα συνεχίσει να αγγίζει εκατομμύρια καρδιές. Δεν θα είναι πια μαζί μας, αλλά ο Γαλαξίας του έργου του θα μας περιβάλλει και θα μας φωτίζει.Οι Έλληνες πενθούμε σήμερα».

Σε συλλυπητήριο μήνυμα του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη, αναφέρονται τα εξής:

«Πριν λίγο καιρό εγκαινιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η έκθεση «Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης», μια έκθεση που πραγματικά σε κάνει να συνειδητοποιήσεις το τεράστιο μουσικό σύμπαν που δημιούργησε ο Μίκης, αλλά και την καταλυτική παρουσία και επίδρασή του στην καλλιτεχνική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας μας όλες αυτές τις δεκαετίες. Μια μικρή έκρηξη συνέβη σήμερα σε αυτόν τον γαλαξία, ένα αστέρι του έσβησε, αλλά το σύμπαν του Μίκη παραμένει τεράστιο, μαγικό και, με έναν περίεργο τρόπο, οικείο και ανεξερεύνητο παράλληλα.

Γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης δεν ήταν απλώς ο πολυγραφότατος μέγας συνθέτης με το ταλέντο που ξεχείλιζε και κάλυπτε όλα τα είδη της μουσικής από το λαϊκό τραγούδι μέχρι την συμφωνική μουσική και την όπερα. Ήταν η εμβληματική μορφή και προσωπικότητα που είχε υπερβεί σύνορα και είχε ενώσει λαούς και φωνές στους αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Βαθιά πολιτικό ον, ανυπότακτος διανοούμενος, αγωνιστής, ο πολυβραβευμένος συνθέτης με την έντονη διεθνή ακτινοβολία που άλλαξε την ελληνική μουσική και έδωσε άλλη διάσταση στην ποίηση. Το όνομά του ταυτίστηκε με την Ελλάδα, και σήμερα η Ελλάδα τον αποχαιρετά, με σεβασμό και αγάπη, παίρνοντας δύναμη από το ίδιο το έργο του».

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: ποιος ήταν ο τράπερ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Βόρεια Καρολίνα: μαθητής σκότωσε τον συμμαθητή του (εικόνες)

Πρωτοψάλτης - ΟΑΕΔ: προγράμματα για 20000 ανέργους