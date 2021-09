Πολιτική

Μίκης Θεοδωράκης: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή

Το μήνυμα του αντιπροέδρου της Βουλής για τον μεγάλο Έλληνα, που έφυγε από τη ζωή.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης με θλίψη γνωστοποίησε στην Ολομέλεια την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη λέγοντας:

«Δυστυχώς η είδηση επιβεβαιώθηκε. Πριν λίγο ο Μίκης Θεοδωράκης ξεκίνησε το ταξίδι του για την γειτονιά των Αγγέλων για να συναντήσει άλλους μεγάλους εκεί με πρώτο και καλύτερο τον φίλο του τον Μάνο Χατζηδάκι.

Η Βουλή την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, θα τιμήσει την μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Εμείς όμως σήμερα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για την μεγάλη απώλεια».

