Νικολόπουλος: ο Μίκης Θεοδωράκης ανέδειξε το ελληνικό τραγούδι σε άλλα επίπεδα

Τι λέει για τις ιστορίες που έλεγε ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης στις ηχογραφήσεις και την προσφορά του στην μουσική. Τι του είχε ζητήσει σχετικά με το μπουζούκι.

«Είμαστε πολύ θλιμμένοι, ότι και να πω θα είναι λίγο, η προσφορά του είναι τεράστια. Ανέδειξε το ελληνικό τραγούδι παγκόσμια. Είναι μεγάλη η απώλεια του για το ελληνικό τραγούδι», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως είπε ο συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης «ήταν μια παγκόσμια προσωπικότητα. Εμείς οι άνθρωποι της μουσικής πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που ανέδειξε το ελληνικό τραγούδι σε άλλα επίπεδα».

«Ήταν φοβερός στις συνεργασίες του. έλεγε και ιστορίες φοβερές στις ηχογραφήσεις, τον ακούγαμε με ανοιχτό το στόμα», είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Όπως σημείωσε, ο Μίκης Θεοδωράκης «ήταν πολυγραφότατος, στήριξε το μπουζούκι, ανέδειξε την μουσική, εμένα μου ζήτησε να του δείξω με το μπουζούκι καινούριους μουσικούς δρόμους».

«Θα μας λείψει μια τέτοια προσωπικότητα. Είχε μια σοφία μέχρι τα τελευταία του, στα γραπτά του που έστελνε κάθε λίγο», κατέληξε ο Χρήστος Νικολόπουλος λίγη ώρα μετά από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη.

