Life

Mad Clip: Η συνέντευξη στον ΑΝΤ1 μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του είχε δώσει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Special Report» ο Mad Clip.

Χρήμα, γρήγορα αμάξια, ναρκωτικά, γυναίκες: τα κύρια συστατικά των videoclips που συγκεντρώνουν εκατομμύρια views στο YouTube, πολλές φορές περισσότερα και από αυτά των Αμερικανών ράπερ.

Αυτά ήταν στο επίκεντρο όχι μόνο της μουσικής, αλλά και της ζωής του Mad Clip, που χάθηκε τόσο ξαφνικά τα ξημερώματα σε τροχαίο.

Μια μουσική σκηνή που από το περιθώριο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατέληξε σε ...φρενίτιδα!

Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις στο, στο “Special Report” και την Νάνσυ Τάση, είχε μιλήσει για την ελληνική trap, αλλά και για το φανατικό του κοινό στην Ελλάδα.

Είχε μιλήσει επίσης και για την ξαφνική επιτυχία, τα λεφτά, τον προκλητικό στίχο, αλλά και τις κόντρες των trappers.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι, μέρος της συνέντευξης είχε γίνει μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο του μουσικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης - Κηδεία: που είχε ζητήσει ο ίδιος να ταφεί

Ομόλογα: ποιοι αγόρασαν το 5ετές και το 30ετές

Ισπανία: Καταιγίδα “έπνιξε” την Καταλονία (εικόνες)