Πολιτική

Μίκης Θεοδωράκης: Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την απώλεια του μοναδικού μουσικοσυνθέτη.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, μιλώντας στην έναρξη του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Πρωθυπουργός, στο μήνυμά του, αναφερόμενος στην απώλεια του τεράστιου μουσικοσυνθέτη σε ηλικία 96 ετών, υποστήριξε πως «η φωνή του σίγησε και μαζί του σίγησε και ολόκληρος ο Ελληνισμός».

«Η Ρωμιοσύνη σήμερα κλαίει. Και γι’ αυτό και με απόφαση της κυβέρνησης από σήμερα κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη:

«Τη σημερινή μας συνεδρίαση σκιάζει δυστυχώς μία πολύ θλιβερή είδηση: Ο Μίκης Θεοδωράκης περνά πια στην αιωνιότητα. Η φωνή του σίγησε και μαζί του σίγησε και ολόκληρος ο Ελληνισμός.

Όπως είχε γραφτεί και για τον Παλαμά, «όλοι είχαμε ξεχάσει πως είναι θνητός». Όμως, μας αφήνει παρακαταθήκη τα τραγούδια του, την πολιτική του δράση, αλλά και την εθνική του προσφορά σε κρίσιμες στιγμές.

Η Ρωμιοσύνη σήμερα κλαίει. Και γι’ αυτό και με απόφαση της κυβέρνησης από σήμερα κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος.

Όπως ξέρετε, είχα την τιμή να τον γνωρίζω για πολλά χρόνια και σχετικά πρόσφατα μάλιστα τον είχα επισκεφτεί. Οι συμβουλές του ήταν πάντα πολύτιμες για μένα, κυρίως αυτές που αφορούσαν στην ενότητα του λαού μας και στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών.

Πιστεύω πως η καλύτερη τιμή προς αυτόν τον παγκόσμιο Έλληνα θα είναι εμείς, με το καθημερινό μας έργο, να κάνουμε πράξη αυτό ακριβώς το μήνυμά του. Ο Μίκης είναι η Ιστορία μας και πρέπει να τη συνεχίσουμε όπως θα ήθελε και εκείνος».

Μεσίστιες οι σημαίες

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, με αφορμή την κήρυξη από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη τριήμερου εθνικού πένθους για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου 851/1978 «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας» αποφάσισε τη μεσίστια έπαρση της Σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και την αναστολή των δημόσιων εορταστικών εκδηλώσεων από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παραολυμπιακοί: “Χρυσός” ο Γκαβέλας στα 100μ

Mad Clip: Η συνέντευξη στον ΑΝΤ1 μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο (βίντεο)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη (χάρτης)