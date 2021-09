Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΛΤΑ: Με ρομπότ η διαλογή αντικειμένων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο ρομποτικό της κατηγορίας του στην Ευρώπη που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μία νέα εποχή εγκαινιάζεται για τα ΕΛΤΑ, καθώς στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Κρυονέρι, άρχισε να λειτουργεί η νέα ρομποτική και πλήρως ψηφιακή εγκατάσταση διαλογής αντικειμένων. Πρόκειται για ένα σύστημα - το πρώτο της κατηγορίας του στην Ευρώπη - που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τη διαχείριση των αντικειμένων με υπέρ-υψηλή ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει την προσήλωση του Ομίλου να κάνει πράξη τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στον οποίο έμπρακτα, πλέον, επενδύει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το νέο σύστημα μπήκε σε παραγωγική λειτουργία στα μέσα Αυγούστου και αναπτύσσεται με στόχο να αλλάξει συνολικά τα δεδομένα για τον Όμιλο ΕΛΤΑ, αναβαθμίζοντας δραστικά τη δυναμικότητα και την ταχύτητα στη διαλογή και, κατά συνέπεια, στις παραδόσεις. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια για τα αντικείμενα και ταχύτερη εξυπηρέτηση για τους πελάτες.

«Η νέα επένδυση των ΕΛΤΑ εστιάζει στη διαλογή, έναν από τους πλέον νευραλγικούς κρίκους της αλυσίδας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στον οποίο μέχρι σήμερα επικρατεί η χειροκίνητη και η ημι-μηχανική διαλογή, η οποία όμως έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε χρόνο και σημαντικές πιθανότητες σφαλμάτων, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Πλέον, με την προσθήκη των ρομπότ στη διαδικασία διαλογής, τα ΕΛΤΑ αξιοποιούν την τεχνολογία για να δρομολογούν κάθε δέμα προς διανομή άμεσα, γρήγορα και χωρίς λάθη, γεγονός που ανοίγει το δρόμο, στο μέλλον, ακόμα και για παραδόσεις εντός της ίδιας μέρας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά, το νέο ρομποτικό σύστημα διαλογής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτυγχάνει:

Αύξηση ταχύτητας διαλογής κατά 250%

Διασφαλίζει παράδοση την επόμενη ημέρα (D+1)

Διαχειρίζεται αντικείμενα που αποτελούν περίπου το 80% των συνολικών αποστολών

Παρέχει αυτόματο υπολογισμό βάρους και τιμολόγηση των αντικειμένων

Μειώνει τα σφάλματα και αυξάνει την προστασία των αντικειμένων

Προσφέρει διαδικασίες διαλογής σε Covid free περιβάλλον

«Η νέα ρομποτική εγκατάσταση αποτελεί εργαλείο για το προσωπικό διαλογής και επιτρέπει στον Όμιλο ΕΛΤΑ να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του, αλλά και να κινηθεί αποφασιστικά στην υλοποίηση του στρατηγικού του στόχου, για μία ολιστική επαναπροσέγγιση της εξυπηρέτησης του κοινού. Παράλληλα, η εγκατάσταση του ρομποτικού συστήματος διαλογής αποτυπώνει στην πράξη την ψηφιακή στροφή των Ελληνικών Ταχυδρομείων, σηματοδοτεί ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα και οδηγεί τον Όμιλο στην επόμενη ημέρα, θέτοντας τις βάσεις για την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη μετατροπή των ΕΛΤΑ σε μία υγιή, οικονομικά ανεξάρτητη και ανταγωνιστική επιχείρηση που συνεχίζει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Μητσοτάκης

Ομόλογα: ποιοι αγόρασαν το 5ετές και το 30ετές

Ισπανία: Καταιγίδα “έπνιξε” την Καταλονία (εικόνες)